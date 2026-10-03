Win For Italia Team, vinto a Cantù il Jackpot da 1,2 milioni

A soli 5 giorni dal lancio di Win for Italia Team, la nuova lotteria ad estrazione giornaliera gestita da Sisal per lo sport olimpico italiano, nel concorso n. 5 di venerdì 2 ottobre,è stato assegnato il secondo Jackpot per un valore di 1.207.692,96 euro. La giocata vincente è stata realizzata a Cantù (Como) presso il punto vendita Sisal Caffè Tagliabue situato in via A. Grandi, 6. La combinazione vincente è stata: 2 – 4 – 6 – 18 – 29 – 39. L’ultimo “6” da 1,2 milioni di euro è stato centrato a Roma il 28 settembre scorso.

È possibile partecipare a Win for Italia Team scegliendo 6 numeri tra 40. Il costo è 2 euro per combinazione, l’estrazione avviene ogni giorno alle ore 20, le categorie di vincita sono 6, 5, 4, 3 o 2 numeri indovinati, il primo premio assicura un Jackpot sempre milionario, con valore medio di 2 milioni di euro e le probabilità di vincita sono 1 su 5.

Questi gli strumenti di gioco: scheda semplice o multipannello, da compilare direttamente, Quick Pick disponibili in diversi tagli, giocata da tastiera, con inserimento diretto dei numeri sul terminale di gioco. È possibile giocare sia online che in ricevitoria, per creare la propria schedina da casa o convalidare la giocata nel punto vendita e ci si può abbonare a più concorsi consecutivi, fino a 15. La vincita può essere verificata nel Punto Vendita, passando la ricevuta nel Terminale di Gioco, collegandosi alla pagina Verifica vincite dei siti www.winforitaliateam.it oppure tramite l’App “SuperEnalotto Verifica Vincite”.