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Attualità

WinforLife, vinta una rendita di 3mila euro al mese per 20 anni

La giocata realizzata a Massa Lombarda. Continua a salire il Jackpot del SuperEnalotto che tocca 218,7 milioni, in palio questo martedì 3 settembre

Alberto Taliani
Win for Life
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Vinto il vitalizio numero 482 vitalizio assegnato da WinforLife, il Gioco della Rendita che assegna 3.000 euro al mese per 20 anni al fortunato che ha centrato la giocata vincente a Massa Lombarda (Ravenna) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria LA7 situato in Viale della Resistenza, 18. La rendita è stata assegnata con una giocata di un euro, combinazione: 2 – 4 – 5 – 7 – 9 – 13 – 16 – 18 – 19 – 20. Numerone: 16.

Il regolamento completo su https://www.winforlife.it

È residente invece a Roma il protagonista di una vincita pari a 28.673,743 euro realizzata grazie alla combinazione 42 – 47– 59 – 64 – 67 – 71 – J 88 – SS 75 estratta nel concorso SuperEnalotto n. 140 di martedì 1 settembre che è stata ottenuta con un punto 5 grazie a una giocata online su Sisal.it. Continua intanto a non farsi trovare il “6” con il Jackpot in palio questa sera giovedì 3 settembre che ha raggiunto 218.700.000 euro ed è il montepremi attualmente più alto al mondo.

Sito ufficiale: https://www.superenalotto.it/

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