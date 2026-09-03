WinforLife, vinta una rendita di 3mila euro al mese per 20 anni

Vinto il vitalizio numero 482 vitalizio assegnato da WinforLife, il Gioco della Rendita che assegna 3.000 euro al mese per 20 anni al fortunato che ha centrato la giocata vincente a Massa Lombarda (Ravenna) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria LA7 situato in Viale della Resistenza, 18. La rendita è stata assegnata con una giocata di un euro, combinazione: 2 – 4 – 5 – 7 – 9 – 13 – 16 – 18 – 19 – 20. Numerone: 16.

Il regolamento completo su https://www.winforlife.it

È residente invece a Roma il protagonista di una vincita pari a 28.673,743 euro realizzata grazie alla combinazione 42 – 47– 59 – 64 – 67 – 71 – J 88 – SS 75 estratta nel concorso SuperEnalotto n. 140 di martedì 1 settembre che è stata ottenuta con un punto 5 grazie a una giocata online su Sisal.it. Continua intanto a non farsi trovare il “6” con il Jackpot in palio questa sera giovedì 3 settembre che ha raggiunto 218.700.000 euro ed è il montepremi attualmente più alto al mondo.

Sito ufficiale: https://www.superenalotto.it/