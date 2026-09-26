Alfa Romeo veste Luna Rossa, notte di debutto a Napoli

Alfa Romeo porta Luna Rossa su tutta la gamma. Junior, Tonale, Giulia e Stelvio hanno debuttato a Napoli nella nuova edizione speciale dedicata al team velico italiano: quattro interpretazioni dello stesso tema, con colori esclusivi, materiali ricercati e dotazioni al vertice delle rispettive offerte. La commercializzazione è scattata il 25 settembre, con prezzi da 37.800 euro.

La nuova gamma è stata presentata, nei capannoni di un cantiere navale di Napoli. All’esterno, nella notte, un’imponente Luna Rossa era incorniciata dalla struttura per il sollevamento delle barche. Dentro, Junior, Tonale, Giulia e Stelvio ne riprendevano colori e dettagli: il legame fra vela e automobile era tutto lì, a pochi passi.

A raccontare il progetto c’era Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo e Maserati. «Questa partnership va ben oltre lo sport e si alimenta di competenze, tecnologia e visione condivise», ha spiegato. L’accordo aveva già dato vita alla Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, realizzata in dieci esemplari, da Bottega Fuoriserie, tutti venduti. Ora quel legame raggiunge un pubblico più ampio, attraverso una collezione che trasferisce sulla strada l’eleganza tecnica della vela.

Alfa Romeo Luna Rossa

Junior e Tonale adottano un nuovo grigio ispirato ai dispositivi di galleggiamento indossati dall’equipaggio. La firma Luna Rossa corre lungo le fiancate, mentre dettagli nero lucido e cerchi da 18 pollici sulla Junior e da 20 sulla Tonale accentuano il carattere sportivo. Il logo Alfa Romeo si veste di rosso. Negli abitacoli spiccano i rivestimenti dei sedili in 3D Knit, una lavorazione tridimensionale mutuata dall’abbigliamento sportivo, che consente anche di ridurre materiale e scarti. Le geometrie delle vele diventano grafiche sulla plancia della Junior e giochi di luce nell’ambiente della Tonale.

Alfa Romeo Luna Rossa (PHILIPPRUPPRECHT)

Giulia e Stelvio interpretano il tema con pelle, fibra di carbonio e tessuto ECONYL, ottenuto da nylon rigenerato proveniente anche dal recupero di reti da pesca. Il mare entra così negli interni attraverso la materia. Carbonio sullo scudetto e sulle calotte degli specchi, cerchi scuri e pinze freno rosse completano l’insieme; tra le tinte disponibili c’è anche il rosso Etna. Audio Harman Kardon e sospensioni a controllo elettronico fanno parte della dotazione.

Nella Napoli dei “mille culure” di Pino Daniele, la serata ha scelto soprattutto il rosso, il grigio e il nero. Il fascino era nell’incontro fra carrozzerie curate e strutture del cantiere, fra oggetti da ammirare e strumenti di lavoro. Il giorno dopo l’attenzione si è spostata sull’acqua, per le regate preliminari verso l’America’s Cup 2027, che porterà proprio a Napoli la prima edizione della competizione disputata in Italia.

La collaborazione comprende anche un contributo tecnico: Alfa Romeo mette a disposizione competenze nella simulazione e nella dinamica e partecipa allo sviluppo dei software che controllano i circuiti per movimentare le vele. Soluzioni verificate prima nell’ambiente virtuale e poi dall’equipaggio in navigazione.

La gamma parte dai 37.800 euro della Junior, ibrida o elettrica. Tonale, proposta con motorizzazioni ibride, plug-in e diesel, parte da 48.950 euro. Giulia e Stelvio, entrambe con il 2.2 turbodiesel da 160 o 210 CV, richiedono rispettivamente almeno 71.250 e 73.350 euro. Quattro modi di portare i colori di Luna Rossa anche lontano dal mare.