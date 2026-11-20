Brembo conquista il riconoscimento di Top Innovator ai CLEPA Innovation Awards 2026 grazie a GREENTELL, l’innovativo sistema disco e pastiglie che punta a ridurre l’impatto ambientale senza rinunciare all’efficienza. Una tecnologia sviluppata a Bergamo che guarda alle nuove esigenze dell’industria automobilistica e alle sfide poste dalle normative europee. La sostenibilità dell’automobile passa anche da componenti spesso lontani dai riflettori, ma fondamentali per la sicurezza e per l’impatto ambientale dei veicoli. Non soltanto motori elettrici, batterie e nuove alimentazioni: anche i sistemi frenanti diventano protagonisti della trasformazione industriale. È in questo scenario che Brembo rafforza il proprio ruolo nell’innovazione tecnologica, ottenendo un importante riconoscimento europeo per una soluzione capace di combinare efficienza, durata e attenzione all’ambiente. Il premio conferito da CLEPA, l’associazione europea dei fornitori automotive, valorizza un progetto che interviene direttamente su uno degli aspetti sempre più osservati della mobilità contemporanea: le particelle rilasciate nell’atmosfera durante la frenata.

Un riconoscimento europeo che premia la ricerca italiana

Il sistema GREENTELL è stato insignito del titolo di Top Innovator nella categoria Green nell’ambito dei CLEPA Innovation Awards 2026, dedicati alle tecnologie più avanzate della componentistica automobilistica europea. Il riconoscimento viene attribuito valutando elementi quali ambizione progettuale, fattibilità, potenziale impatto sul mercato e benefici per la società. Per Brembo, il premio rappresenta un’ulteriore valorizzazione degli investimenti nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni destinate alla mobilità del futuro. Ignacio Alvarez Troncoso, Chief Research & Development Officer del gruppo, ha sottolineato come il risultato confermi la validità di un percorso industriale costruito attraverso lo studio dei materiali, le competenze ingegneristiche e l’evoluzione dei processi produttivi, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di un settore in continua trasformazione.

Dischi più resistenti e meno polveri

Il cuore dell’innovazione è un particolare rivestimento a doppio strato privo di nichel, applicato alla superficie del disco attraverso la tecnologia Laser Metal Deposition, conosciuta come LMD. Questo procedimento, combinato con pastiglie appositamente progettate, consente di migliorare sensibilmente la resistenza all’usura mantenendo le prestazioni del sistema frenante. Secondo i dati comunicati da Brembo, rispetto a un equivalente disco in ghisa non rivestito, GREENTELL permette di ridurre fino a circa l’80% il consumo superficiale del disco e fino a circa il 90% le emissioni di polveri generate durante la frenata. Risultati particolarmente significativi alla luce della normativa Euro 7, che introduce una crescente attenzione anche alle emissioni non provenienti dallo scarico, comprese quelle prodotte dall’attrito tra dischi e pastiglie. Le percentuali derivano da prove effettuate sui banchi dinamometrici Brembo, mentre la riduzione dell’impatto ambientale fino all’85% dichiarata dall’azienda è supportata da una valutazione del ciclo di vita certificata da un’organizzazione terza.

Brembo

Dalla manutenzione intelligente alla compatibilità con i diversi veicoli

La ricerca non riguarda soltanto i materiali, ma coinvolge anche la gestione della manutenzione e la possibilità di applicare la soluzione a differenti categorie automobilistiche. Il sistema integra infatti Easy Check, una marcatura presente sulla superficie frenante che scompare progressivamente con l’utilizzo, offrendo un’indicazione visiva del momento in cui diventa necessario sostituire il disco. Il contrassegno comprende il logo Brembo e può essere personalizzato con quello della casa automobilistica. Un’altra caratteristica è la versatilità della tecnologia, utilizzabile su dischi integrali, co-fusi, leggeri e flottanti. GREENTELL è inoltre progettato per adattarsi a veicoli con motorizzazioni differenti, dai modelli elettrificati a quelli con motori a combustione, fino alle automobili premium e ai veicoli commerciali leggeri. Una flessibilità che ne amplia le potenziali applicazioni nell’industria automobilistica.

La strategia di Brembo tra sostenibilità e competitività globale

Il riconoscimento europeo si inserisce nel percorso di crescita tecnologica di Brembo, gruppo fondato nel 1961 e diventato uno dei principali protagonisti internazionali nel settore dei sistemi frenanti e delle soluzioni avanzate per la mobilità. L’azienda, con sede a Bergamo e quotata alla Borsa di Milano dal 1995, conta circa 16.000 dipendenti distribuiti in 18 Paesi, con 39 siti produttivi e commerciali, dieci centri di ricerca e sviluppo e due Brembo Inspiration Lab. Nel 2025 il gruppo ha registrato ricavi per 3,7 miliardi di euro, consolidando una presenza industriale che comprende anche il motorsport e altri ambiti della tecnologia automobilistica. Con GREENTELL, la società punta a dimostrare come la transizione verso una mobilità più sostenibile possa coinvolgere anche componenti tradizionali, attraverso nuove soluzioni capaci di migliorare durata, prestazioni e impatto ambientale. Una direzione nella quale l’innovazione dei materiali assume un ruolo sempre più importante per la competitività dell’intera filiera.