La Porsche Cayenne apre un nuovo capitolo della propria storia, introducendo per la prima volta una motorizzazione completamente elettrica. Un cambiamento importante per il SUV che, dal debutto nel 2002, ha contribuito a trasformare il marchio di Zuffenhausen, ampliandone il pubblico senza rinunciare alla tradizione sportiva. La nuova Cayenne Electric nasce sulla piattaforma PPE, condivisa nella sua architettura con Macan Electric ma profondamente evoluta per accogliere dimensioni, batterie e prestazioni superiori. Rimangono comunque disponibili le motorizzazioni benzina e ibride plug-in, che continueranno ad affiancare la gamma elettrica, ma con estetica e piattaforma “precedente”. Abbiamo provato la nuova Cayenne “base” con doppio motore, trazione integrale e una potenza fino a 442 CV, scoprendo un SUV capace di coniugare comfort, dinamica di guida ed efficienza. Un’evoluzione che punta a rendere l’elettrico un’alternativa concreta anche per chi percorre molti chilometri. Prezzi a partire da circa 109.000 euro.

Dimensioni e design

La nuova Cayenne Electric conserva l’identità del modello, evolvendone le proporzioni in chiave aerodinamica. La lunghezza raggiunge i 4,99 metri, per 1,98 di larghezza e 1,67 di altezza, mentre il passo cresce fino a 3,02 metri, quasi 13 cm in più rispetto alla versione termica. Dimensioni importanti, accompagnate da una linea del tetto più filante e da un coefficiente aerodinamico Cx di appena 0,25. Il frontale presenta superfici più pulite, senza la tradizionale griglia centrale, mentre i gruppi ottici Matrix LED riprendono la firma luminosa Porsche a quattro punti. Nel posteriore debutta una fascia luminosa a tutta larghezza, accompagnata da un piccolo spoiler attivo che migliora l’efficienza alle velocità più elevate. Non mancano cerchi in lega fino a 22 pollici e numerose possibilità di personalizzazione. Il risultato è un SUV riconoscibile, moderno ma senza eccessi, che mantiene il carattere della Cayenne tradizionale.

Interni e tecnologia

L’abitacolo rappresenta un notevole passo avanti in termini di digitalizzazione, senza abbandonare completamente l’ergonomia tradizionale. La plancia è dominata dalla strumentazione OLED curva da 12,6 pollici e dal nuovo display centrale Flow Display da 14,9 pollici, affiancabile da uno schermo da 10,9 pollici per il passeggero. La grafica è moderna e l’interfaccia sufficientemente intuitiva, con numerose funzioni dedicate alla gestione dell’energia, alla navigazione e al comfort. Rimangono alcuni comandi fisici per volume e climatizzazione, sebbene la regolazione delle bocchette dell’aria attraverso il touchscreen risulti poco pratica.

La qualità percepita è elevata, con materiali ricercati, assemblaggi solidi e un’ampia scelta di rivestimenti e finiture. I sedili offrono numerose regolazioni e una posizione di guida tipicamente Porsche, mentre il passo maggiorato migliora sensibilmente l’abitabilità posteriore, soprattutto per le gambe. Molto generoso anche il bagagliaio, che parte da 781 litri e raggiunge 1.588 litri abbattendo gli schienali. A questo si aggiunge un vano anteriore da 90 litri, ideale per riporre i cavi di ricarica. Nel complesso, un ambiente raffinato e tecnologico, pensato soprattutto per affrontare lunghi trasferimenti nel massimo comfort.

Prova su strada: il piacere di guida rimane quello Porsche

La nuova Cayenne Electric dispone di due motori elettrici sincroni a magneti permanenti, uno per asse, capaci di sviluppare complessivamente 408 CV, che salgono a 442 CV (325 kW) con la funzione Overboost e il Launch Control. La coppia massima raggiunge gli 835 Nm, mentre la trazione integrale è gestita elettronicamente, con la possibilità di disattivare il motore anteriore nelle condizioni di carico parziale per migliorare l’efficienza. Le prestazioni sono notevoli, con uno 0-100 km/h completato in 4,8 secondi e una velocità massima di 230 km/h. Numeri più che sufficienti per muovere un SUV che supera le 2,5 tonnellate. Fin dai primi chilometri emerge il lavoro svolto da Porsche sulla messa a punto del telaio. La spinta è immediata ma progressiva, senza accelerazioni inutilmente brusche, mentre lo sterzo risulta preciso e comunicativo, restituendo una sensazione di controllo non comune tra i SUV elettrici di queste dimensioni. L’assetto pneumatico adattivo, di serie, assorbe efficacemente le irregolarità dell’asfalto, mantenendo un sostegno adeguato nei cambi di direzione. Il baricentro basso contribuisce a contenere il rollio, mentre le quattro ruote sterzanti, disponibili a richiesta - ma vivamente consigliate - migliorano sensibilmente l’agilità nelle curve strette e nelle manovre cittadine.

Tra le curve la Cayenne sorprende per la naturalezza con cui cambia direzione, pur senza riuscire a nascondere completamente il peso nelle manovre più rapide. La guida rimane comunque coinvolgente, con un equilibrio convincente tra precisione, stabilità e comfort. Per chi ha esperienza con modelli di casa Porsche, qua si troverà a casa: sensazioni, percezioni, suoni e sensibilità di pedali e sterzo richiamano fedelmente quelli tipici del marchio. In autostrada emerge invece l’anima da grande viaggiatrice, grazie all’ottimo isolamento acustico e alla capacità delle sospensioni di filtrare le asperità, restituendo una sensazione di solidità e qualità.

Ricarica, autonomia e consumi

Interessante anche la gestione della frenata rigenerativa, capace di recuperare fino a 350 kW di energia nelle decelerazioni. Porsche ha scelto di privilegiare una risposta tradizionale: non sono presenti paddle per regolare la rigenerazione e il rallentamento viene gestito principalmente attraverso il pedale del freno. Una soluzione che favorisce una guida fluida, con una transizione ben calibrata tra recupero energetico e frenata meccanica.

Sul fronte dell’efficienza, la Cayenne dispone di una batteria da 113 kWh lordi, con un’autonomia dichiarata fino a 644 km nel ciclo WLTP. Un valore interessante considerando dimensioni, peso e prestazioni. Nella prova indipendente di riferimento, affrontando anche percorsi di montagna con una guida dinamica, è stato registrato un consumo medio di 21,9 kWh/100 km, corrispondente a un’autonomia teorica prossima ai 500 km. Un risultato convincente per un SUV di questa categoria, sebbene l’utilizzo prevalentemente autostradale possa incidere ulteriormente sulle percorrenze.

La vera innovazione riguarda però la ricarica. Grazie all’architettura a 800V, la nuova Cayenne può raggiungere i 390 kW in corrente continua. Presso una colonnina adeguata bastano circa 16 minuti per passare dal 10 all’80%. In corrente alternata il caricatore di bordo supporta 11 kW, elevabili a 22 kW a richiesta. È prevista inoltre la possibilità di ricarica wireless domestica fino a 11 kW, attraverso una specifica piastra a induzione.

Prezzi e considerazioni finali

Il listino della Porsche Cayenne Electric parte da 108.922 euro, mentre la gamma comprende anche la più potente Cayenne S Electric da 666 CV, proposta da 130.753 euro, e la Turbo Electric, capace di raggiungere ben 1.156 CV da 169.545 euro. La famiglia si è inoltre ampliata con le varianti Coupé, caratterizzate da una linea del tetto più sportiva. Come da tradizione Porsche, il catalogo degli optional è particolarmente articolato: cerchi maggiorati, sistemi di assistenza, rivestimenti dedicati e accessori per la dinamica possono far crescere sensibilmente il prezzo finale.

La nuova Cayenne Electric dimostra come l’elettrificazione possa convivere con la filosofia sportiva Porsche. Nonostante dimensioni e peso importanti, conserva uno sterzo preciso, una dinamica di guida coinvolgente e un comfort di altissimo livello. Buona l’efficienza, accompagnata da un’autonomia adatta anche ai lunghi viaggi e da tempi di ricarica estremamente ridotti. Rimangono alcuni compromessi, come la gestione eccessivamente digitale di alcune funzioni e i prezzi elevati degli optional, ma il risultato è un SUV elettrico tecnicamente raffinato e completo. Una Cayenne profondamente diversa nella meccanica, ma ancora riconoscibile nel carattere.