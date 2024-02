Un italiano a capo del design Audi, chi è Massimo Frascella

L'era di Marc Lichte è ormai prossima alla fine, perché dal 1° giugno 2024 Massimo Frascella lo sostituirà nel ruolo di Responsabile del Design di Audi. Per l'italiano si tratta di un grande riconoscimento e di un traguardo eccelso per una carriera partita dalla carrozzeria Bertone, dopo aver conseguito il diploma all'Istituto d'Arte Applicata & Design di Torino. Il 52enne ha ricoperto anche diversi incarichi presso Ford Motor Company e Kia. Dal 2011, Frascella è sbarcato, con incarichi di primo piano, in Jaguar Land Rover, da ultimo come Responsabile del Design di entrambi i Marchi. Adesso inizia un nuovo percorso con i Quattro Anelli.

“Entrare in Audi rappresenta un momento speciale della mia vita. Sono onorato di assumere il ruolo di Chief Creative Officer e di guidare un team dal grande talento che porterà il Brand a toccare nuove vette in tema d’innovazione e personalità stilistica. Credo fortemente nel potere del design d’ispirare, connettere e guidare il cambiamento, e sono qui per alimentare e promuovere la creatività come cuore pulsante del Marchio”, ha detto Frascella: “La semplicità è alla base del mio approccio al design, basato su progetti privi di elementi superflui e che non seguono le tendenze. Per questo ci affideremo a stilemi raffinati e senza tempo”, ha concluso il nuovo Head of Design di Ingolstadt.

Gli obiettivi di Audi

Insieme a Massimo Frascella, il costruttore tedesco definirà lo stile dei futuri modelli, delle nuove generazioni che arriveranno su strada. Lo scenario del domani si dovrà misurare con molteplici innovazioni tecnologiche, tutte destinate a modificare in modo significativo forme e funzioni delle auto stesse. Per questa ragione, Audi ha rinnovato il proprio Dipartimento Design. Gernot Döllner, CEO di Audi AG, afferma: “Il design è parte integrante del DNA del marchio. Ecco perché, soprattutto in questa fase di trasformazione tecnologica, il ‘Vorsprung durch Technik’ deve essere immediatamente percepibile tanto esternamente quanto all’interno dell’abitacolo di tutti i nuovi modelli dei quattro anelli. Massimo Frascella farà in modo che i veicoli Audi incarnino l'identità del Brand attraverso un linguaggio stilistico inconfondibile ed emozionale. Semplicità e proporzione delle forme sono al centro della sua filosofia. Valori che si adattano perfettamente all'immagine Audi”.

Lichte saluta

Dunque, Audi dice addio a Marc Lichte, che ha diretto il Reparto Design dal 2014. Nato nel 1969 ad Arnsberg/Sauerland, in Germania, è entrato in Audi attraverso Volkswagen AG, dove ha diretto l'Exterior Design Studio. L'epopea di Lichte ha visto l'introduzione di tantissime nuove generazioni di vetture rivelatesi delle vere e proprie icone, nonché successi commerciali, così come del debutto di modelli full electric: e-tron, e-tron GT e la gamma Q4 e-tron. Gernot Döllner sottolinea: “Insieme al proprio team, Marc Lichte ha dato forma all'evoluzione del design del Marchio nell'era della mobilità elettrica. Ringraziamo Marc per essere stato per un decennio una mente creativa e visionaria per la definizione del volto Audi”.