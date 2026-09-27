Honda HR-V 2026: si aggiorna e migliora comfort ed efficienza

La Honda HR-V è arrivata alla sua terza generazione nel 2021 con una scelta netta: solo ibrido, solo trazione anteriore, zero compromessi sulla vocazione elettrificata. Il sistema e:HEV - full hybrid senza plug-in - aveva già convinto per efficienza e fluidità di marcia. Con l’aggiornamento del 2026 Honda non ha toccato la formula, ma ha lavorato con precisione su uno dei limiti più segnalati: la voce del quattro cilindri, in passato troppo presente in abitacolo. Il pannello inferiore della plancia è stato irrobustito e unificato in un unico pezzo, il materiale fonoassorbente è stato aggiunto in cofano, portiere, consolle e passaruota. Il risultato si sente: il suono del 1.5 è meno invadente di prima, anche se non è scomparso. La versione che abbiamo provato è la top di gamma - proposta a 39.350 euro. La gamma HR-V parte da circa 31.600 euro per la versione Advance.

Honda HR-V 2026

Dimensioni e design

La HR-V misura 435 cm in lunghezza, 179 cm in larghezza e 158,2 cm in altezza, con un passo di 261 cm, altezza da terra di 19 cm e un peso di circa 1.455 kg. Dimensioni da crossover compatto, con proporzioni che guardano esplicitamente alle coupé: il tetto scende con continuità verso la coda, 20 mm più basso rispetto alla generazione precedente, e il lunotto è fortemente inclinato. Le maniglie posteriori sono integrate nella cornice dei finestrini, creando l’effetto ottico di un’auto a tre porte. Il risultato è un’auto che sembra più lunga di quello che è, con un profilo filante che la distingue nettamente dai crossover convenzionali del segmento.

Il restyling interviene con tocco leggero: nuovi gruppi ottici anteriori con finitura brunita, grafica interna modificata ai fanali posteriori. Nulla che stravolga un design già riuscito.

Honda HR-V 2026

Interni e tecnologia

L’abitacolo della HR-V ha uno dei punti di forza più consistenti della categoria: la capacità di sembrare più grande di quanto sia. Buoni i materiali e gli assemblaggi, con qualche plastica più rigida solo nelle zone più basse e dietro al quadro strumenti. Il sistema multimediale si gestisce da un display da 9 pollici, dove non manca la connettività Android Auto e Apple CarPlay - solo il secondo wireless wireless. La navigazione è integrata, la piastra di ricarica wireless è ora più accessibile grazie all’apertura bilaterale. I comandi fisici per volume audio e climatizzatore sono ben posizionati e facili da usare senza distogliere gli occhi dalla strada - una scelta ergonomica che si apprezza nell’uso quotidiano. Il tasto delle “quattro frecce” per l’attivazione rapida degli aiuti alla guida è ben in vista sotto il display.

Lo spazio è generoso per quattro passeggeri: davanti la posizione di guida è leggermente rialzata per via del serbatoio posizionato sotto i sedili anteriori - soluzione tecnica che libera spazio nel sottopavimento posteriore. Dietro c’è agio per gambe e testa per due adulti; la seduta centrale è rialzata rispetto ai laterali, rendendo il quinto posto meno comodo. Il sistema Magic Seat del divano posteriore - tipico di Honda - permette di sollevare la seduta contro lo schienale, creando un vano molto alto e facilmente accessibile dietro i sedili anteriori: perfetto per oggetti ingombranti in verticale come piante, biciclette o attrezzatura sportiva. Il bagagliaio offre 304 litri con i sedili in uso nella versione con subwoofer - 319 litri nelle altre - con una bocca di carico a 71 cm da terra e due plafoniere interne. Con il divano abbattuto il vano è ampio e completamente piatto, grazie alla posizione avanzata del serbatoio.

Honda HR-V 2026

Prova su strada

Il sistema e:HEV è uno dei full hybrid più raffinati ed efficienti del mercato. Il quattro cilindri 1.5 a ciclo Atkinson da 96 kW lavora quasi sempre come generatore, muovendo le ruote anteriori solo a velocità medio-alta: quasi sempre è il motore elettrico a occuparsi della trazione. Il risultato è una guida silenziosa e fluida nella maggior parte delle situazioni, con la risposta immediata tipica di un powertrain elettrico. La potenza di sistema è di 131 CV con 253 Nm di coppia. Lo 0-100 km/h si compie in 10,6 secondi - non è un’auto sportiva, e non lo vuole essere - ma lo scatto ai bassi regimi è pronto e convincente, soprattutto in modalità Sport.

Il miglioramento sull’insonorizzazione rispetto alla versione precedente è percepibile: in città e in extraurbano la HR-V è diventata un’auto notevolmente più confortevole e silenziosa. L’unico momento in cui il 1.5 si fa sentire in modo marcato è in salita o durante sorpassi decisi in autostrada, quando sale di giri per fornire coppia immediata. La modalità Sport mantiene il termico attivo più a lungo, riducendo il fastidioso “effetto scooter” del CVT tipico degli ibridi di questa architettura e simulando maggiormente un cambio di marcia tradizionale, almeno a livello sonoro. Lo sterzo è piuttosto preciso e diretto - forse un po’ troppo: spingendo con decisione in curva il retrotreno tende ad allargarsi, lasciando all’ESP il compito di correggere. Un comportamento che non si addice ad un’auto di questo tipo ma che rende la HR-V sorprendentemente agile per un crossover. Le sospensioni gestiscono bene le irregolarità ordinarie, con qualche cedimento sulle buche più marcate: positive per non essere a regolazione elettronica.

Sul fronte dei consumi i dati sono tra i più convincenti della categoria: oltre 18 km/l in città, 25 km/l in extraurbano tranquillo e 13,9 km/l in autostrada a 130 km/h costanti. Tuttavia, è stato sorprendente il dato riportato a seguito di una piccola gita fuori porta, da Milano a Cuneo e ritorno: 19,6 km/l di consumo medio, alternando strade extraurbane, autostrade e una breve parte urbana. Attenzione però al serbatoio, da soli 40 litri - una delle conseguenze della posizione sotto i sedili anteriori. Tuttavia, data l’elevata efficienza, l’autonomia complessiva supera ampiamente i 600 km in quasi tutti i contesti..

Prezzi e considerazioni finali

La gamma HR-V e:HEV si articola su cinque allestimenti: Elegance, Advance, Sport, Advance Style e Advance Style Plus, con prezzi che partono da 34.500 euro fino ad un massimo di 39.350 euro. La garanzia è di tre anni o 100.000 km, inferiore a quella di alcuni concorrenti coreani.

La Honda HR-V e:HEV rimane una delle crossover compatte più riuscite del mercato: il sistema ibrido è fluido ed efficiente, la guida è più dinamica di quanto ci si aspetti, l’abitacolo è pratico e ben organizzato e il divano Magic Seat è ancora un “plus” più unico che raro. Il restyling ha migliorato un limite non indifferente - il rumore - senza toccare le qualità che l’avevano resa un riferimento. Il prezzo di listino non è dei più accessibili, tuttavia invitiamo a consultare di frequente il sito Honda poiché spesso si possono trovare campagne promozionali molto interessanti.