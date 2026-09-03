Audi Q3 Sportback e-hybrid: convince il design e l’efficienza, ma la dotazione si paga

Tra tutti i SUV compatti premium che si contendono il segmento, l’Audi Q3 Sportback ha da sempre raccolto maggiori consensi, data principalmente la forma sportiveggiante della carrozzeria. La versione con il tetto spiovente e la coda da coupé è quella che, rispetto alla sorella SUV standard, rinuncia a qualcosa in termini di abitabilità posteriore e bagagliaio, ma guadagna in proporzioni e in carattere visivo ciò che perde in praticità. Con questa terza generazione - costruita sulla piattaforma PPC condivisa con il Volkswagen Tiguan e presentata nel 2025 - la Q3 Sportback cresce in tutte le dimensioni, migliora sensibilmente nella tecnologia e aggiunge la versione e-hybrid con 272 CV e una batteria da 25,7 kWh che promette di superare i 100 km di autonomia elettrica. La versione S line edition da 272 CV da noi provata è proposta a 55.200 euro, cifra che cresce rapidamente a seconda degli optional selezionati.

Audi Q3

Dimensioni e design

La Q3 Sportback misura 453,1 cm in lunghezza, 185,9 cm in larghezza e 154,6 cm in altezza - 4 cm più bassa della Q3 SUV - con un passo di 268 cm e un peso di circa 1.870 kg nella versione e-hybrid. La linea è quella del coupé a cinque porte: tetto che scende con decisione verso la coda, lunotto inclinato, profilo teso. Rispetto alla generazione precedente guadagna 3 cm in lunghezza e 1,6 cm in larghezza, crescendo in modo impercettibile all’occhio ma sensibile nell’utilizzo.

Il design è quello che più convinceva già nella versione SUV e qui trova la sua espressione più riuscita. Il frontale è dominato dalla griglia Singleframe ribassata - in nero lucido sulla S line - e dai fari sottili con firma luminosa che si prolunga nelle appendici laterali. Le fiancate sono tese e muscolose, con i passaruota marcati e la linea di cintura alta che percorre tutta la lunghezza. La coda è il dettaglio più riuscito: il portellone integra i fanali posteriori che si illuminano per intero - compresi i quattro anelli del logo - con un effetto scenografico che di notte è particolarmente riuscito. L’allestimento S line aggiunge cerchi da 19 pollici specifici, paraurti con inserti neri e una serie di dettagli che rendono la Sportback immediatamente riconoscibile come la versione più sportiva della gamma. Una sola nota: la carrozzeria non ha inserti protettivi nelle zone inferiori delle porte e questo potrebbe tradursi in segni e possibili “colpetti” nell’utilizzo di tutti i giorni.

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Interni e tecnologia

Dopo due settimane, l’abitacolo della Q3 Sportback e-hybrid è probabilmente la parte dell’auto che sorprende di più, nel bene e in qualche momento nel meno bene. Il bene è chiaro: la plancia meno sporgente rispetto alla generazione precedente rende l’ambiente più arioso, la fascia in tessuto che attraversa tutta la larghezza del cruscotto - riprendendosi anche nella parte alta dei pannelli porta - dà calore e modernità all’insieme e i materiali nelle zone principali sono morbidi e curati. Il selettore del cambio spostato sul piantone dello sterzo libera il tunnel per portaoggetti, portabibite e per la piastra di ricarica wireless refrigerata - che in 15 minuti restituisce il 15-20% della batteria del telefono senza surriscaldarla, dettaglio che nella quotidianità si apprezza più di quanto ci si aspetterebbe.

Il sistema multimediale basato su Android Automotive con display da 12,8 pollici curvo e orientato verso il guidatore è reattivo e personalizzabile, con accesso a uno store dedicato per scaricare applicazioni aggiuntive. Il cruscotto digitale da 11,9 pollici è leggibile e ben definito. Il sistema vocale con ChatGPT integrato gestisce conversazioni naturali con buona precisione. L’unico elemento che convince meno è la cornice arrotondata unica che raccoglie entrambi i display rettangolari: crea fasce nere irregolari attorno agli schermi che non rendono giustizia alla tecnologia interna. Il meno bene riguarda principalmente la dotazione di serie - un argomento su cui torneremo nei prezzi - e le plastiche nere di tunnel, volante e parte delle portiere: tendono a raccogliere impronte in modo continuo, richiedendo pulizie frequenti per chi tiene all’ordine dell’abitacolo. Dopo due settimane di uso quotidiano, è un limite che si nota.

L’abitabilità è buona davanti, con i sedili sportivi S line che offrono un ottimo supporto laterale nella guida e comfort adeguato in viaggio. Dietro, il tetto spiovente porta qualche centimetro in meno in altezza rispetto alla Q3 SUV, ma chi non supera il metro e ottanta non ha difficoltà. Il bagagliaio della Sportback e-hybrid parte da 375 litri - penalizzata sia dalla forma coupé sia dalla batteria sotto il piano - espandibili a 462 litri con il divano scorrevole di 13 cm del pacchetto optional da 400 euro. Uno dei pochi SUV della categoria a offrire ancora questa funzione.

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Prova su strada

Due settimane di utilizzo reale, tra Milano e dintorni, qualche uscita sul lago e un fine settimana in montagna, hanno confermato l’impressione del primo contatto su un punto fondamentale: questa Q3 Sportback e-hybrid è più piacevole da guidare di quanto il suo posizionamento familiare lascerebbe intuire. Il powertrain combina un 1.5 turbo benzina da 177 CV con un motore elettrico da 116 CV integrato nel cambio S tronic a sei rapporti, per una potenza complessiva di 272 CV. La trazione è anteriore - l’e-hybrid non è disponibile in versione quattro - lo 0-100 km/h si compie in 6,8 secondi e la velocità massima è di 225 km/h.

In modalità EV - quella predefinita all’avvio - la Q3 Sportback si muove con una fluidità naturale che durante il nostro test è diventata la modalità di guida preferita in città. L’autonomia elettrica dichiarata è di 118 km con i cerchi da 17 pollici, leggermente meno con i 19 pollici della S line: nella realtà dell’uso quotidiano misto ci si assesta attorno ai 90-100 km, un valore che copre comodamente la maggior parte dei tragitti quotidiani di chi ricarica a casa o in ufficio. Il passaggio alla modalità ibrida - che avviene automaticamente a batteria scarica o con accelerazioni decise - non è sempre del tutto trasparente: in accelerazione sostenuta si percepisce il momento in cui il 1.5 benzina entra in gioco, con un aumento del rumore sotto sforzo. Non è fastidioso, ma si avverte. La ricarica rapida in corrente continua fino a 40 kW è una delle dotazioni più interessanti: in 30 minuti la batteria passa dallo 0% al 90% - un valore utile nelle soste autostradali che poche PHEV concorrenti offrono. In corrente alternata si arriva fino a 11 kW, con ricarica completa in circa 2 ore e 30 minuti. Buoni i consumi a batteria scarica, nell’ordine dei 15,5 km al litro in ciclo misto e una guida rilassata.

Lo sterzo progressivo - che diventa più diretto proporzionalmente all’angolo di rotazione - è una delle soluzioni più riuscite di questa generazione: in città semplifica le manovre, a velocità più elevate garantisce precisione senza risultare nervoso. In due settimane è stato uno degli elementi più apprezzati. Le sospensioni, senza gli ammortizzatori elettronici dell’optional Tech Pro, gestiscono bene le irregolarità senza eccessi di morbidezza, ma con i cerchi da 19 pollici qualche colpo più deciso si avverte. Sul freno rimaniamo un po’ interdetti: il pedale ha una corsa un po’ lunga nella prima fase, e con due settimane di utilizzo ci si abitua, ma la modulabilità non è il punto di forza del sistema.

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Prezzi e considerazioni finali

La Q3 Sportback e-hybrid parte da 49.800 euro nella versione Business. La S line edition provata ha un listino di 55.200 euro, ma per arrivarci con una dotazione davvero completa il configuratore apre scenari onerosi: il divano scorrevole costa 400 euro, gli ammortizzatori a controllo elettronico sono nel pacchetto Tech Pro da 3.600 euro, la retrocamera e il cruise control adattativo richiedono l’allestimento Business Advanced da 53.000 euro in su. In due settimane di utilizzo, la voce dotazione è stata quella che più ha fatto riflettere: su un’auto da 55.000 euro, dover pagare extra per la retrocamera e gli specchietti ripiegabili elettricamente è un aspetto che potrebbe far storcere qualche naso.

La Q3 Sportback e-hybrid è un’auto riuscita, con un sistema plug-in tra i più avanzati della categoria e un’esperienza di guida convincente. Dopo due settimane si porta a casa una convinzione: le versioni e-hybrid della Q3 sono quelle su cui ha più senso investire, perché è qui che il nuovo powertrain fa la differenza rispetto alle versioni diesel o mild hybrid. Chi è disposto a gestire il configuratore con attenzione - privilegiando gli optional davvero utili ed evitando i pacchetti puramente estetici - troverà un SUV coupé completo e piacevole. Chi invece si aspetta che il prezzo base includa tutto ciò che si dà per scontato in questa fascia dovrà rivedere le aspettative.