Auto e biciclette, Škoda lancia “Stessa Strada”: un progetto per migliorare la sicurezza

Automobilisti e ciclisti dividono tutti i giorni le stesse strade, ma la convivenza non è sempre idilliaca o di facile gestione. Differenze di velocità, comportamenti poco prudenti e scarsa conoscenza delle regole possono trasformare situazioni ordinarie in condizioni di reale pericolo. Per affrontare questi problemi nasce “Stessa Strada”, l’iniziativa promossa da Škoda Italia, Quattroruote e Federazione Ciclistica Italiana.

Il progetto è stato presentato all’Automotive Safety Center di Vairano, in provincia di Pavia, durante un incontro dedicato alla sicurezza stradale, organizzato con il contributo della Polizia di Stato e dell’Automobile Club d’Italia. L’obiettivo è favorire una convivenza più sicura tra chi guida un’automobile e chi si sposta in bicicletta.

Sicurezza stradale, cosa pensano oltre 4.000 italiani

Al confronto hanno partecipato Alessandro Lago, direttore di Quattroruote, Andrea Calcagni, direttore di Škoda Italia, e Cordiano Dagnoni, presidente della Federazione Ciclistica Italiana. Presenti anche Federica Deledda, comandante della Sezione di Milano della Polizia Stradale, e Antida Aversa, referente per le attività di educazione stradale dell’ACI. Ognuno ha fornito il suo chiaro punto di vista.

Uno degli elementi venuti fuori durante l’incontro riguarda i risultati di un’indagine condotta su oltre 4.000 italiani, chiamati a esprimersi sul rapporto tra chi guida l’auto e chi viaggia in sella a una bici.

Dalla rilevazione emerge una richiesta di maggiore educazione stradale, accompagnata dalla fiducia nella possibilità di migliorare la convivenza tra le diverse categorie di utenti. La questione riguarda non soltanto il rispetto delle norme, ma anche la capacità di riconoscere i rischi e prevedere i comportamenti degli altri.

Un automobilista deve prestare attenzione alla presenza delle biciclette, soprattutto durante le svolte e le manovre. Allo stesso tempo, chi pedala deve adottare comportamenti prevedibili e rispettare le regole della circolazione.

Škoda punta sui sistemi di assistenza alla guida

Un altro argomento focale è stato il contributo delle tecnologie di sicurezza presenti sulle automobili di ultima generazione.

I sistemi di assistenza attiva alla guida, gli ADAS, possono aiutare a individuare situazioni potenzialmente pericolose e a ridurre il rischio di incidenti, soprattutto quando sono coinvolti utenti vulnerabili.

Andrea Calcagni, direttore di Škoda Italia, ha sottolineato che la sicurezza rappresenta un elemento fondamentale nella progettazione delle vetture del marchio: “Per Škoda la sicurezza è imprescindibile nella progettazione delle automobili. I sistemi di assistenza attiva alla guida, di serie su tutta la gamma, contribuiscono a proteggere gli utenti più vulnerabili, senza sostituire la responsabilità e l’educazione di chi si muove su due o quattro ruote. Favorire la diffusione di vetture dotate di questi sistemi può produrre ricadute immediate e positive sulla sicurezza di automobilisti, pedoni e ciclisti”.

Nel 2027 un tavolo tecnico presenterà proposte alle istituzioni

La fase successiva di “Stessa Strada” sarà dedicata alla definizione di interventi concreti per migliorare la sicurezza sulle strade italiane. Nel corso del 2027, un tavolo tecnico lavorerà all’elaborazione di proposte da sottoporre alle istituzioni.

Per Škoda Italia, l’iniziativa si inserisce anche in un rapporto storico con il mondo delle due ruote. Il marchio nacque infatti nel 1895 come produttore di biciclette, prima di sviluppare la propria attività automobilistica. Oggi mantiene un legame con il ciclismo internazionale ed è partner della Federazione Ciclistica Italiana.

Il progetto punta dunque a trasformare il confronto tra i vari utenti della strada in un percorso condiviso, nel quale formazione e prevenzione assumano un ruolo centrale. Senza alcuna differenza.