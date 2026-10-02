BMW accelera sull’elettrico in Italia: le vendite a batteria crescono del 42%. Il Gruppo supera quota 68 mila auto

La corsa all’elettrico nel mercato premium italiano trova un nuovo punto di accelerazione. Nei primi nove mesi del 2026 BMW Italia mette a segno una crescita consistente delle vetture a batteria, mentre il Gruppo consolida la propria presenza complessiva con oltre 68 mila auto immatricolate. A spingere sono soprattutto le BMW elettriche, in aumento del 42%, insieme alla forte progressione di MINI e alla tenuta di BMW Motorrad nel settore delle due ruote. Sullo sfondo, una strategia che continua a puntare sulla pluralità delle tecnologie e sull’arrivo di una nuova generazione di modelli.

Oltre 68 mila auto e il 35% del premium

Da gennaio a settembre BMW Group ha totalizzato 68.001 immatricolazioni in Italia, il 2,2% in più rispetto allo stesso periodo del 2025, raggiungendo una quota del 35% nel segmento premium. Il marchio BMW conta 54.622 vetture, con una flessione contenuta dell’1,3% e una quota del 28,1% del premium. Numeri che consentono al Gruppo di mantenere, secondo BMW Italia, la leadership complessiva nel mercato automobilistico premium nazionale.

L’elettrico BMW corre: +42%

È soprattutto il fronte BEV a mostrare la dinamica più marcata. BMW ha immatricolato 5.067 vetture completamente elettriche nei primi nove mesi, con una crescita del 42% su base annua. Considerando anche MINI, il Gruppo raggiunge 6.605 elettriche, il 26,5% in più rispetto al 2025, e dichiara una quota del 27,4% nel premium BEV. Sul fronte plug-in hybrid, BMW registra invece 9.248 PHEV, pari al 32,4% del relativo segmento premium.

iX3 e Neue Klasse, la nuova fase

Un ruolo centrale nella strategia elettrica è affidato alla BMW iX3, primo modello della Neue Klasse e tassello fondamentale della nuova generazione tecnologica del costruttore bavarese. BMW riferisce che il modello ha già superato i 100 mila ordini a livello mondiale e segnala un’accoglienza positiva anche sul mercato italiano, dove sta contribuendo alla performance della famiglia X3. La nuova fase di prodotto comprende anche modelli strategici come BMW X5 e Serie 3, all’interno di un’offerta che continuerà ad affiancare elettrico, ibrido e altre tecnologie.

MINI cresce del 19,5%, Motorrad resta al vertice

La performance più brillante in termini percentuali tra i marchi automobilistici del Gruppo arriva da MINI, che raggiunge 13.379 immatricolazioni e cresce del 19,5% rispetto ai primi nove mesi del 2025. Sul versante delle due ruote, BMW Motorrad chiude lo stesso periodo con 12.850 vendite e, secondo i dati comunicati dall’azienda, mantiene la leadership sia nel mercato premium sia nella categoria delle moto oltre 750 cc. Una crescita articolata, dunque, che permette al Gruppo di affrontare la trasformazione della mobilità facendo leva su auto, moto e differenti forme di elettrificazione.