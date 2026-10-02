Veloce, comodo e accessibile. La libertà in un fuoribordo

Piccolo è bello. Ma anche agile, comodo, veloce, accessibile, divertente. Per vivere il mare e le sue emozioni non sono necessari grandi yacht e panfili iperaccessoriati. Esistono infatti opportunità alla portata di tutti, che nemmeno richiedono la patente nautica e che consentono a chiunque di mollare gli ormeggi in libertà. Bastano un natante entro i cinque metri e la gamma di fuoribordo Suzuki per trasformare una giornata di mare in un’esperienza indimenticabile di navigazione. Suzuki interpreta al meglio questa filosofia con una serie di propulsori nati proprio per questo utilizzo disimpegnato. Si parte dal piccolissimo DF2.5, che con i suoi 13,5 kg si trasporta facilmente a mano ed è perfetto per piccoli tender, derive e lance. Con i modelli monocilindrici DF4A, DF5A e DF6A il peso si attesta sui 24 kg: scocca compatta, serbatoio integrato e soluzioni progettate ad hoc rendono estremamente semplici sia lo stivaggio sia il trasporto in auto. Quando le dimensioni del battello aumentano, la gamma propone la fascia da 8 a 20 HP, ideale come propulsione principale su piccoli natanti o come ausiliario su scafi maggiori. I bicilindrici DF8A e DF9.9A da 208 cc fermano l’ago della bilancia sotto i 40 kg, mentre il DF20A da 327 cc si attesta sui 44 kg. Su queste potenze la tecnologia fa una differenza concreta: il sistema a combustione magra Suzuki Lean Burn adatta costantemente la miscela aria-carburante, garantendo un consumo fino al 14 per cento inferiore rispetto a un pari modello privo di questo dispositivo. Tale efficienza ottimizzata caratterizza anche i modelli da 490 cc DF25A e DF30A, dotati di iniezione elettronica senza batteria, con il DF25AS che pesa appena 62 kg nella configurazione a barra, avviamento manuale e gambo corto.

La punta di diamante della categoria conducibile senza patente è il DF40A EVO. Il suo tre cilindri da 941 cc pesa 102 kg nella versione a gambo corto e racchiude soluzioni tecniche di primo livello: distribuzione DOHC a 12 valvole con catena a bagno d’olio auto-registrante, iniezione elettronica sequenziale multipoint e tecnologia Lean Burn per contenere i consumi. Un’unità compatta e brillante, disponibile nelle livree Super Cool White, Nebular Black e stealth line. L’offerta si completa infine con la linea di tender Suzukino per la fascia premium, caratterizzata da carena rigida in vetroresina, tubolari in neoprene Pennel & Flipo ORCA e differenti opzioni di configurazione. Una soluzione caratterizzata da qualità costruttiva, innovazione tecnologica e massima efficienza nell’utilizzo degli spazi di bordo.