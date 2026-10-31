Fiat e Lancia, tutte le novità: dalla Grizzly alla nuova Gamma, passando per Multiplina e Multiplay

Dopo il Salone di Parigi 2026, Fiat e Lancia hanno presentato al Centro Stile di Torino le novità che segneranno il futuro dei due marchi: dalla Fiat Grizzly alle concept Multiplina e Multiplay, fino alla nuova Lancia Gamma. Un’occasione per fare il punto sulle strategie e sui risultati con Gaetano Thorel, responsabile europeo di Fiat, Lancia e Abarth, e approfondire le caratteristiche dei nuovi modelli e le prossime tappe commerciali con Alessio Scutari, Managing Director dei tre marchi in Italia.

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Fiat Grizzly, il SUV per le famiglie arriva nel 2027

Nei primi nove mesi dell’anno, secondo i dati comunicati dal manager, Fiat ha registrato una crescita delle vendite del 20% in Europa. Un risultato sul quale il costruttore intende costruire la prossima fase di sviluppo, a partire proprio dalla Grizzly, chiamata a completare l’offerta in uno dei segmenti più importanti del mercato. La novità più importante nell’immediato è la Fiat Grizzly, proposta sia con carrozzeria SUV tradizionale sia nella variante Fastback, caratterizzata da una silhouette più dinamica. Il nuovo modello riprende alcuni elementi stilistici della Grande Panda, tra cui la firma luminosa a pixel e i gruppi ottici a LED, proponendo però un design più maturo. L’obiettivo è tornare a conquistare le famiglie, un pubblico che Fiat non presidiava direttamente dai tempi della 500L.

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L’arrivo di Grizzly

A confermarne il ruolo strategico è Alessio Scutari, Managing Director Fiat, Abarth e Lancia Italia, che abbiamo intervistato durante l’evento torinese. “Il 2027 sarà caratterizzato dal lancio della Fiat Grizzly. Grizzly è un prodotto strategico importantissimo per Fiat perché di fatto si aggiunge all’attuale offerta e gamma e va a completare quindi la nostra presenza nel mercato italiano”, ha spiegato il manager. La Grizzly si rivolge a un pubblico ampio, con particolare attenzione alla praticità nell’utilizzo quotidiano e alla capacità di trasporto. Un aspetto centrale soprattutto per la versione Fastback, che punta su dimensioni generose e un vano bagagli particolarmente capiente. “Fiat Grizzly si rivolge innanzitutto alle famiglie, ma alle famiglie chiaramente nel senso più ampio del termine, più moderno e contemporaneo”, ha sottolineato Scutari, aggiungendo che il modello offre “tanto spazio sia in termini di abitabilità che di capacità di carico”. La Grizzly Fastback sarà lunga circa 4,5 metri e offrirà oltre 600 litri di bagagliaio, un dato che, secondo il manager, la posizionerà ai vertici della categoria per capacità di carico.

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Fiat Grizzly: le motorizzazioni

Un altro elemento centrale della nuova Grizzly sarà la gamma delle motorizzazioni, pensata per rispondere a esigenze differenti senza limitare la scelta a una sola tecnologia. “Partiamo con un benzina da 100 CV sovralimentato, una versione ibrida da 145 CV abbinata a una trasmissione automatica con doppia frizione e sei rapporti e infine una motorizzazione elettrica con oltre 400 km di autonomia”, ha anticipato Scutari. Tre soluzioni che consentiranno a Fiat di rivolgersi sia a chi cerca una vettura tradizionale sia a chi preferisce una motorizzazione elettrificata. Per quanto riguarda le tempistiche, il calendario è già delineato. Gli ordini della nuova Fiat Grizzly apriranno nei primissimi giorni di gennaio 2027, mentre l’arrivo nelle concessionarie italiane è previsto per la fine del primo trimestre dell’anno.

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Fiat Multiplina, la nuova mobilità urbana a quattro posti

Accanto alla Grizzly, Fiat guarda anche alla micromobilità con la Multiplina, concept che anticipa un futuro quadriciclo elettrico di categoria L7e, destinato a posizionarsi un gradino sopra la Topolino. Il modello sarà lungo circa tre metri, potrà ospitare quattro persone e raggiungere una velocità massima di circa 90 km/h, caratteristiche che ne consentiranno l’impiego non soltanto nei centri urbani, ma anche negli spostamenti verso le periferie. La Multiplina potrà inoltre essere guidata a partire dai 16 anni, ampliando così le possibilità di utilizzo anche da parte dei conducenti più giovani. Dal punto di vista stilistico, il progetto rende omaggio alla storica Fiat 600 Multipla del 1956, riprendendone alcune caratteristiche attraverso un linguaggio contemporaneo. I fari rotondi, il frontale verticale e la carrozzeria sviluppata in altezza si accompagnano a una combinazione di colori ispirata agli agrumi e alle atmosfere dell’estate italiana.

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Fiat Multiplay, la concept familiare che diventa pick-up

Ancora più sperimentale è la Fiat Multiplay, un esercizio di stile pensato per immaginare come potrebbe evolversi l’automobile familiare nei prossimi anni. La sua particolarità è il sistema denominato Metamorfosi, che permette di trasformare la vettura grazie a un modulo posteriore mobile. La Multiplay può così passare da una configurazione monovolume 6+1 posti a un pick-up a quattro posti con cassone aperto. Una soluzione progettata per rispondere a differenti necessità, dal trasporto dei passeggeri a quello di oggetti ingombranti. Anche l’abitacolo propone soluzioni inedite. Il sedile del passeggero anteriore può essere disposto in senso opposto a quello di marcia, mentre la terza fila rialzata permette ai bambini di avere una maggiore visibilità verso l’esterno. A completare il progetto c’è un display nascosto, pensato per un ambiente più essenziale. La Multiplay rimane per ora una concept, ma Fiat ha ipotizzato la possibilità di svilupparne una versione di produzione verso la fine del decennio.

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Il ruolo della nuova Lancia Gamma

Alessio Scutari ha parlato anche del futuro di Lancia, altro marchio impegnato nel rinnovamento della propria gamma. Al centro dell’attenzione c’è la nuova Lancia Gamma, destinata a ricoprire il ruolo di ammiraglia del brand. “La Gamma rappresenta ancora una volta una pietra miliare nel percorso di rinnovamento del brand”, ha dichiarato Scutari, descrivendola come un’ammiraglia contemporanea e moderna, con un design che reinterpreta gli stilemi della concept Pu+Ra in chiave crossover SUV.

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Il modello avrà una lunghezza di quasi 4,70 metri e punterà su un’aerodinamica particolarmente curata e su interni sviluppati intorno ai concetti di eleganza e design che caratterizzano il marchio.