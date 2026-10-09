GWM H7, il SUV ibrido si veste da fuoristrada

Con 6,8 litri ogni 100 chilometri nel primo test, GWM H7 Hi2 Full Hybrid mostra che anche un SUV alto e squadrato può contenere i consumi. La carrozzeria richiama i fuoristrada di un tempo, con tanto di portellone ad apertura laterale, ma il progetto guarda alla famiglia: comfort, dotazione ricca e un ibrido che si ricarica durante la marcia.

I numeri di GWM H7

GWM H7 misura 4,68 metri di lunghezza e 1,95 metri di larghezza: la lunghezza non è estrema, ma la larghezza si nota. Il vantaggio è che la presenza su strada è imponente, lo svantaggio è che bisogna affidarsi a sensori e videocamere a 360 gradi, comunque di serie, per affrontare i passaggi più stretti.

I 21 centimetri di altezza da terra permettono di affrontare con meno preoccupazioni anche una strada bianca, pur con la trazione sulle sole ruote anteriori, e in città aiutano con buche e marciapiedi, complici anche le gomme dalla spalla alta.

Il sistema full hybrid combina un 1.5 turbo benzina a un motore elettrico, per un totale di 247 cv e 535 Nm di coppia. La batteria da 1,53 kWh lavora continuamente per recuperare energia delle frenate e la restituisce nelle ripartenze o nei transitori.

L’allestimento Premium ha tutto quello che si può desiderare: sedili anteriori riscaldati e ventilati, regolazioni elettriche, climatizzatore bizona e persino il tetto panoramico apribile con tanto di tendina elettrica. Davanti al guidatore c’è una strumentazione da 12,3 pollici affiancata dallo schermo centrale da 15,6 pollici con Apple CarPlay e Android Auto wireless. Sono inclusi anche head-up display, cruise control adattivo e assistenza al mantenimento della corsia, insieme ad altri ADAS utili per avere un’occhio elettronico in più in diverse situazioni.

Nella media il bagagliaio: 341 litri dichiarati (molti di più se si sfrutta in altezza) che diventano 1.404 abbattendo gli schienali. Il contenitore esterno sul portellone aggiunge un piccolo vano e si apre con la chiave, ma l’apertura laterale costringe a lasciare spazio dietro l’auto per caricare borse e valigie.A Milano, a Roma o nelle città più affollate potrebbe essere un problema!

GWM

Come va? Prova su strada

L’assetto sviluppato per l’Europa la rende un’auto digeribile anche per il pubblico Italiano, conservando un buon assorbimento delle irregolarità ma rendendola anche guidabile tra le curve, dove l’appoggio è più progressivo. Resta però un’auto da quasi 2 tonnellate, e si stente.

D’altronde H7 dà soddisfazione soprattutto quando si viaggia con calma, anche grazie all’isolamento dai rumori di rotolamento frutto di una buona attenzione tecnica.

La potenza, comunque, non manca. L’elettrico rende vivaci le ripartenze e il sistema spinge bene quando si cerca la potenza affondando sul pedale e facendo lavorare l’ibrido in parallelo: termico ed elettrico insieme.

Nonostante la mole, poi, tra città e provinciali il consumo è rimasto sotto ai 7 litri ogni 100 km, dato che non dispiace in un periodo di aumenti dei carburanti…

Prezzi e disponibilità

GWM H7 Hi2 Full Hybrid Premium costa 37.000 euro e ha un listino semplicissimo: tutto di serie in un unico allestimento. Se si rottama un’auto (o con una permuta), la promozione di ottobre porta il prezzo a 29.990 euro. La garanzia sulla vettura arriva a sette anni o 150.000 chilometri, una strategia usata dai brand coreani quando dovevano farsi conoscere e che punta a tranquillizzare anche in questa nuova fase in cui le cinesi devono farsi un nome. Anche se sconosciuta in Occidente, GWM punta a seguire chi le darà fiducia con 5 anni in più della garanzia obbligatoria di legge e un magazzino italiano già rifornito di tutti i ricambi necessari.