Hyundai Ioniq 6: la berlina elettrica si affina e convince ancora di più

Quando nel 2023 la Hyundai Ioniq 6 vinse il titolo di Car of the Year in Europa, molti si aspettavano che il successo fosse legato soprattutto alla novità del design - quella forma a goccia così diversa da tutto il resto. A distanza di qualche anno, la risposta del mercato ha dimostrato che c’era molto di più: la Ioniq 6 ha convinto per il comfort, per l’efficienza e per una coerenza progettuale rara nel segmento delle berline elettriche. Con il restyling arrivato a cavallo tra il 2025 e il 2026, Hyundai ha scelto di affinare piuttosto che stravolgere: il design si fa più pulito, gli interni guadagnano qualità percepita e la gamma motori viene aggiornata con batterie più capienti. La versione che abbiamo provato è la AWD in allestimento N Line - la più sportiva della linea, con doppio motore, trazione integrale e 325 CV complessivi, su una batteria da 84 kWh. I prezzi della versione N Line partono da una base di 60.300 euro.

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Dimensioni e design

Berlina coupè d’impatto, da ben 485 cm di lunghezza mentre larghezza e altezza si attestano a 188 e 150 cm, con un passo invariato di 290 cm. Il peso nella versione AWD si attesta intorno ai 2.100 kg. Il Cx di 0,21 rimane il più basso tra le concorrenti europee del segmento, risultato di soluzioni tecniche specifiche come il sottoscocca carenato, i flap aerodinamici attivi anteriori e le maniglie a scomparsa. Le modifiche stilistiche sono misurate ma efficaci. Il frontale si semplifica: i nuovi fari LED sottilissimi sono posizionati in alto, mentre i gruppi ottici principali vengono inglobati nel paraurti, creando una firma luminosa più affilata e moderna. Di profilo la vettura appare più slanciata, con un bordo nero più ampio nella parte inferiore e una profilatura dei finestrini meno elaborata. La coda abbandona il doppio spoiler della generazione precedente in favore di un unico elemento a coda d’anatra più accentuato - soluzione aerodinamicamente più efficiente e visivamente più pulita. L’allestimento N Line che abbiamo provato aggiunge finte prese d’aria anteriori, dettagli in nero lucido e una fanaleria posteriore separata al centro, che distingue questa versione dalle altre della gamma. I cerchi in lega da 20 pollici completano un look sportivo ben riuscito, che non tradisce l’eleganza complessiva dell’auto.

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Interni e tecnologia

Il restyling porta nell’abitacolo un salto di qualità percepita che si avverte subito. Le parti più in vista presentano materiali morbidi e curati, i sedili della N Line hanno la zona centrale in Alcantara e il volante specifico - con impugnatura più larga e cuciture rosse - dà subito il tono giusto all’ambiente di guida. La plancia mantiene lo sviluppo orizzontale con il doppio display da 12,3 pollici - cruscotto digitale e infotainment - aggiornato nella grafica e più reattivo rispetto alla generazione precedente. Agli estremi della plancia trovano posto, come optional, i monitor collegati agli specchietti digitali: più compatti di quelli tradizionali, restituiscono un’immagine migliore in condizioni di scarsa visibilità, anche se richiedono un po’ di adattamento iniziale. L’infotainment è intuitivo nell’uso quotidiano, anche se la parte destra del display richiede di sporgersi leggermente in avanti - un compromesso che si sarebbe risolto ruotando lo schermo verso il guidatore. I comandi fisici per il climatizzatore nella consolle centrale sono ben posizionati e facili da raggiungere: una scelta ergonomica apprezzabile. Gli alzavetro, i comandi dei sedili e altro sono invece ricollocati nel tunnel centrale, a dire il vero un po’ affollato - una sistemazione meno immediata rispetto alla tradizionale posizione sulle portiere, volutamente lasciate “spoglie” e minimali.

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Lo spazio nella fila posteriore è davvero generoso per le gambe, grazie al passo abbondante e al pavimento piatto garantito dall’architettura elettrica. La nota critica riguarda l’altezza: il tetto basso - inevitabile conseguenza della linea aerodinamica - fa sfiorare il soffitto a chi supera il metro e ottanta anche nei sedili anteriori. Il bagagliaio si ferma a circa 400 litri - penalizzato dalla forma della carrozzeria e dallo spazio concesso ai passeggeri posteriori - con una bocca di carico non particolarmente generosa in altezza. Il frunk anteriore aggiunge 45 litri utili per riporre cavi e oggetti di uso frequente.

Prova su strada

Il powertrain AWD abbina un motore anteriore da 100 CV a uno posteriore da 225 CV, per 325 CV complessivi e una coppia di ben 605 Nm. La batteria è da 84 kWh - 9% più capiente rispetto alla generazione precedente. Lo 0-100 km/h si compie in circa 5,1 secondi, la velocità massima è di 185 km/h. L’autonomia dichiarata in un ciclo misto nella versione AWD con cerchi da 20 pollici è di 595 km, che sale a 650 km con i cerchi da 18.

La prima cosa che colpisce mettendosi al volante è il silenzio. Anche oltre i 110 km/h nell’abitacolo filtrano pochissimi rumori - fruscii aerodinamici e rumore di rotolamento sono ridotti al minimo, complici anche gli specchietti digitali più compatti che riducono le turbolenze laterali. La reattività dei motori è pronta in tutte le modalità di guida, con la Sport che accentua la risposta dell’acceleratore in modo significativo senza renderla nervosa. In curva la Ioniq 6 si comporta meglio di quanto le dimensioni farebbero pensare: il rollio è molto contenuto, il grip è elevato anche quando si forza l’andatura e la trazione integrale distribuisce la coppia con precisione. Lo sterzo ha una demoltiplicazione generosa - più orientata al comfort che alla sportività - ma risulta sempre controllabile e affidabile. Le sospensioni lavorano bene anche con i cerchi da 20 pollici, filtrando le buche senza trasmettere colpi fastidiosi all’abitacolo. La frenata rigenerativa è regolabile tramite i paddle al volante su diversi livelli di intensità, inclusa la funzione one-pedal che ferma completamente l’auto rilasciando l’acceleratore - particolarmente utile nel traffico cittadino. È anche possibile modificare la risposta del pedale del freno direttamente dall’infotainment per adattarla alle proprie preferenze.

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Su circa 500 km di percorso misto tra strade urbane, extraurbane e tangenziale, i consumi rilevati si sono attestati intorno ai 16 kWh/100 km - un dato che proietta a oltre 500 km di autonomia reale nella guida quotidiana. La ricarica rapida in corrente continua accetta fino a 240 kW grazie all’architettura a 800 volt, portando la batteria dal 10% all’80% in circa 18 minuti. Presente anche la funzione Plug & Charge per le colonnine compatibili, che avvia automaticamente la sessione di ricarica al collegamento del cavo.

Prezzi e considerazioni finali

La gamma Ioniq 6 restyling si articola su tre versioni principali - escludendo la N, che è un prodotto a sé: la base con batteria da 63 kWh e 170 CV a trazione posteriore, la versione con batteria da 84 kWh e 229 CV sempre a trazione posteriore, e la AWD da 325 CV provata, con batteria da 84 kWh. Il listino di partenza si posiziona a 47.850 euro, ma per la versione AWD N Line da noi provata si sale intorno a 60 mila euro. L’allestimento N Line aggiunge rispetto alle versioni standard i dettagli estetici specifici, i sedili in Alcantara, il volante dedicato e un pacchetto di dettagli sportivi che valorizzano ulteriormente un’auto già ben rifinita.

La Hyundai Ioniq 6 restyling AWD N Line è la conferma che il progetto originale era solido. Hyundai non ha stravolto nulla - ha semplicemente levigato gli spigoli rimasti, migliorato la qualità percepita degli interni e aggiornato la batteria. Il risultato è un’auto ancora più convincente di prima, con un comfort di marcia e una silenziosità di riferimento assoluto nel segmento. I limiti restano quelli strutturali della forma - bagagliaio non generoso e tetto basso per chi è alto - ma chi sceglie la Ioniq 6 lo fa sapendo cosa cerca: una berlina elettrica efficiente, silenziosa e piacevole da guidare, con un’identità visiva che non ha eguali sul mercato.