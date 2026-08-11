Pirelli firma i “pneumatici” di Luna Rossa: dai materiali delle gomme ai foil dell’America’s Cup

Se una monoposto trasferisce la propria potenza a terra attraverso quattro pneumatici, una barca di America’s Cup deve trovare nell’acqua l’appoggio necessario per riuscire, paradossalmente, a volarci sopra. È in questo punto d’incontro tra automotive e nautica che si inserisce la collaborazione tra Pirelli e Luna Rossa: il gruppo milanese non si limita a mettere il proprio nome sulla barca italiana, ma porta nel progetto dell’AC75 una parte del know-how sui materialisviluppato nel mondo delle gomme.

Il logo Pirelli arriva su foil e timone

In vista della 38ª America’s Cup, la presenza Pirelli sulle imbarcazioni di Luna Rossa diventerà ancora più evidente. Il marchio, già presente sulla randa, comparirà anche sui foil e sul timone degli AC40 e AC75. Una scelta simbolicamente significativa perché proprio queste appendici rappresentano alcuni degli elementi più sofisticati delle moderne barche di Coppa, determinanti per controllo e prestazioni quando lo scafo si solleva dall’acqua e comincia a “volare”. La nuova livrea debutterà a settembre sull’AC40 e a novembre sull’AC75.

Dai pneumatici alle “ali” dell’AC75

I foil possono essere considerati, semplificando, le ali sommerse dell’imbarcazione: generano la portanza che permette allo scafo di sollevarsi sopra la superficie dell’acqua, riducendo la resistenza e consentendo di raggiungere velocità molto elevate. Pirelli, Official Sponsor e Technical Partner di Luna Rossa, ha condiviso con il gruppo di sviluppo competenze sui materiali con l’obiettivo di contribuire al comportamento idrodinamico delle appendici nelle fasi più delicate della navigazione. È qui che la sponsorizzazione assume un carattere decisamente più vicino a una partnership ingegneristica.

La tecnologia delle gomme cambia terreno

Il collegamento con l’automobile passa soprattutto dalla ricerca sui materiali, uno dei campi su cui Pirelli ha costruito negli anni numerose tecnologie applicate agli pneumatici. L’azienda cita, tra gli esempi, il PNCS, acronimo di Pirelli Noise Cancelling System: una soluzione studiata per ridurre il rumore prodotto all’interno della cavità del pneumatico durante il rotolamento. Non è naturalmente la stessa tecnologia a essere trasferita sui foil, ma il patrimonio di competenze sviluppato lavorando su materiali, proprietà fisiche e comportamento dinamico, oggi impiegato dall’azienda anche in applicazioni differenti dall’automotive.

AC40 a settembre, poi toccherà all’AC75

Il primo a mostrare foil e timone con il marchio Pirelli sarà l’AC40, monoscafo foiling di 40 piedi utilizzato dal team per allenamenti e regate preliminari, a partire da settembre. Da novembre la nuova configurazione sarà visibile anche sull’AC75, il 75 piedi con il quale Luna Rossa affronterà la 38ª America’s Cup. Due imbarcazioni profondamente diverse da un’automobile, ma accomunate dalla stessa ossessione ingegneristica: trasformare ogni interazione con la superficie — asfalto oppure acqua — in velocità, controllo e prestazione.