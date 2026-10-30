Hyundai Tucson N Line: il canto del cigno del suv ibrido coreano

La Hyundai Tucson è uno di quei modelli che non hanno bisogno di particolari presentazioni. Dal debutto della quarta generazione nel 2021 - con quel design angolare e geometrico che ha diviso le opinioni ma non è mai passato inosservato - il SUV coreano si è conquistato un posto stabile tra i più venduti del segmento, grazie a un mix di spazio, tecnologia e sistema ibrido maturo. Con il Model Year 2026 Hyundai non tocca la ricetta ma la potenzia dove conta: il sistema full hybrid basato sul 1.6 T-GDI sale da 215 a 239 CV, con una risposta al gas più pronta e riprese più brillanti, soprattutto ad andatura autostradale. La versione N Line provata parte da 43.700 euro, disponibile solo per le versioni full-hybrid a salire, con un’aggiunta di 2.100 euro per la trazione integrale. La gamma Tucson parte invece da una base di 34.600 euro per il turbo benzina con 150 CV e cambio manuale.

Hyundai Tucson N Line

Dimensioni e design

La Tucson 2026 misura 453 cm in lunghezza, 187 cm in larghezza e 165 cm in altezza, con un passo di 270 cm e un peso di 1.540 kg nella versione 2WD. Il Model Year 2026 non porta novità estetiche d’impatto dall’esterno - il restyling del 2024 aveva già aggiornato la griglia e le luci diurne, rafforzando il frontale imponente che caratterizza l’identità visiva del modello. Le fiancate scolpite con superfici tese e giochi di luce che disegnano motivi geometrici rimangono tra le più riuscite del segmento. L’allestimento N Line aggiunge fascioni sportivi, finiture dedicate e una caratterizzazione estetica più dinamica rispetto alle versioni standard. Apprezzabile anche lo scarico gemellato cromato a vista e la presenza di un estrattore (estetico, non funzionale) nel retro. Un dettaglio pratico da segnalare: la maniglia esterna touch per apertura e chiusura richiede una pressione leggermente più lunga del previsto, ma nella pratica risulta comoda. Il telecomando, in plastica leggera, è l’unico elemento che stona con le ambizioni generali dell’auto.

Hyundai Tucson N Line

Interni e tecnologia

Salire a bordo della N Line significa trovare un ambiente curato, con sedili in pelle e tessuto scamosciato dallo stile sportivo e una qualità percepita che supera le aspettative per la fascia di prezzo. La posizione di guida è alta e dominante - inevitabile su un SUV di questa taglia - e le ampie superfici vetrate laterali garantiscono buona visibilità su tre lati. L’enorme tetto panoramico della versione in prova contribuisce a inondare di luce l’abitacolo, amplificando la sensazione di spazio. I sedili anteriori sono riscaldati e ventilati - comodità apprezzabile in ogni stagione. La plancia digitale con doppio display da 12,3 pollici - cruscotto digitale e schermo infotainment affiancati - è chiara, leggibile e con menu abbastanza intuitivi. Apprezzabile la scelta di mantenere comandi fisici dedicati per climatizzatore e audio: una soluzione ergonomica che riduce le distrazioni alla guida. Il sistema di navigazione integra Android Auto e Apple CarPlay wireless, con ricarica wireless per lo smartphone di serie. Il bagagliaio è uno dei punti di forza più evidenti: 616 litri con i sedili in uso e 1.795 litri abbattendo gli schienali - numeri generosi per il segmento, con comode maniglie per reclinare i sedili senza allontanarsi dal vano. Tanto lo spazio presente tra i sedili anteriori così come il margine per i passeggeri posteriori. Risulta solo in parte sacrificato il quinto passeggero centrale, per via di un tunnel tra i piedi un po’ ingombrante, ma non troppo penalizzante.

Hyundai Tucson N Line

Prova su strada

Il sistema full hybrid del Model Year 2026 porta la potenza combinata a 239 CV, con 24 CV in più rispetto alla versione precedente. Il cambio è invariato, il già collaudato automatico a 6 rapporti con anche possibilità di scegliere una versione a trazione integrale. Lo 0-100 km/h si compie in 8 secondi netti - mezzo secondo in meno rispetto al modello uscente - la velocità massima sale a 196 km/h. Su strada il miglioramento è percepibile soprattutto nella risposta al kickdown e nelle riprese a velocità medio-alte: la Tucson 2026 scatta con più decisione quando si preme a fondo l’acceleratore, senza i tempi di risposta più lenti che caratterizzavano la versione precedente.

La scorrevolezza è il tratto dominante di questa guida: la Tucson è fluida, silenziosa e rilassante in città, con il motore che mantiene toni contenuti anche sotto sforzo. A differenza di alcuni full hybrid più estremi - come il sistema e-Power di Nissan o l’e:HEV di Honda - qui si percepisce la presenza di una trasmissione automatica tradizionale, con una continuità di erogazione più vicina a quella di un motore termico classico. Un approccio che non entusiasmerà chi cerca l’ovattamento totale tipico dell’elettrico, ma che risulta rassicurante e naturale per chi non ha ancora fatto il “salto” definitivo. Le modalità di guida sono due - Eco e Sport - con la prima così ben calibrata da renderla la scelta predefinita nella grande maggioranza delle situazioni. Le palette al volante cambiano funzione a seconda della modalità: rigenerazione in Eco, cambio marcia in Sport - con una latenza nella modalità manuale che suggerisce di lasciare spesso fare all’automatismo.

Nel misto l’assetto si comporta bene, contenendo il rollio con efficacia e offrendo una risposta allo sterzo pronta, apprezzabile per il feeling e la consistenza. I consumi medi si attestano intorno a 7,5 l/100 km in città, circa 5 l/100 km in extraurbano e 9,2 l/100 km in autostrada a 130 km/h - valori nella norma per un SUV di questo segmento, sebbene alcuni competitor riescono a fare meglio soprattutto nei contesti autostradali, vero limite di questa meccanica.

Qualche riserva riguarda i sistemi ADAS: il mantenimento di corsia può diventare nervoso in presenza di cantieri o righe gialle affiancate a quelle bianche, e la frenata automatica d’emergenza è intervenuta in modo superfluo in almeno un’occasione durante una manovra a bassa velocità in un incrocio congestionato. Non è un limite esclusivo di Hyundai - lo stesso comportamento si riscontra su molte auto premium - ma è un aspetto da segnalare, al pari dei continui alert acustici per ogni nuova segnaletica verticale incontrata. Promossa invece la funzione che proietta l’immagine della telecamera posteriore nel cruscotto digitale quando si aziona l’indicatore: utile, e anche riuscita.

Hyundai Tucson N Line

Prezzi e considerazioni finali

La gamma Tucson Hybrid 2026 si articola ora su cinque allestimenti, con la trazione integrale disponibile a partire dalla Business a 43.300 euro. La N Line e la Excellence sono proposte allo stesso prezzo di 43.700 euro, con caratterizzazioni diverse: più sportiva la N Line, più confortevole e dotata la Excellence, che aggiunge clima trizona, head-up display e audio Krell Premium. Per chi cerca la dotazione più completa, il Deluxe Pack da 2.800 euro aggiunge alla N Line telecamere a 360°, tetto panoramico, sedili ventilati e parcheggio telecomandato. La versione a trazione anteriore attacca invece a 34.600 euro per la XTech - la scelta più razionale per chi non necessita di trazione integrale, motori ibridi o allestimenti particolarmente ricchi. Per l’ibrido, si parte invece da 38.700 euro, sempre in allestimento XTech.

La Hyundai Tucson HEV N Line 2026 è un’auto matura che sa cosa vuole essere. Si chiude in questo modo il capitolo della quarta generazione, capace di restituire un posizionamento di tutto rispetto come settima auto più venduta al mondo nel 2025, con poco più di un milione di esemplari. La quinta generazione, appena presentata, rompe di netto sul fronte del design, con la speranza che possa ricalcare la sua antenata, apprezzata in termini di concretezza e qualità costruttiva.