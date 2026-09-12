Leapmotor B03X: abbiamo provato su strada l’elettrica democratica

Nei dintorni di Malaga, Leapmotor B03X ha affrontato la prima prova su strada europea tenendo un passo brillante, mostrando una buona schiena anche in salita e facendo valere i suoi 177 cv senza però esagerare nei consumi.

I numeri di Leapmotor B03X

La B03X è un’auto elettrica lunga 4,27 metri, larga 1,81 e ha un passo di 2,60 metri. Misure da segmento B che la rendono facile da parcheggiare e adatta anche ai garage più stretti. In questo senso è azzeccata la scelta di collocare la presa di ricarica sul lato del conducente, dove solitamente si lascia lo spazio necessario per scendere dall’auto.

Dentro, però, l’abitabilità non è affatto sacrificata: con il sedile anteriore regolato per una persona alta 1,77 metri e il bagagliaio raggiunge i 510 litri contando il doppio fondo da oltre 100 litri. Quest’ultimo è impermeabile, lavabile e provvisto di uno scarico verso l’esterno, quindi può ospitare senza troppe preoccupazioni scarpe infangate, cavi di ricarica bagnati o attrezzatura sportiva.

Leapmotor

Abbattendo gli schienali si arriva a 1.605 litri, ma c’è un’altra possibilità di creare spazio nel bagagliaio: la seduta posteriore può sollevarsi verso lo schienale, quasi come quella di una poltroncina da cinema. Il risultato è uno spazio verticale che trasforma la seconda fila in un piccolo vano da furgone, utile per gli oggetti troppo alti e troppo fragili per entrare nel bagagliaio.

La strumentazione è digitale e lo schermo centrale utilizza un’interfaccia fluida, con un menu a tendina che evita di dover cercare le funzioni più comuni. Android Auto e Apple CarPlay sono entrambi senza fili. Ci sono anche la chiave digitale sullo smartphone, l’app per il controllo remoto e una tessera NFC in sostituzione della chiave fisica, mentre manca l’head-up display che resta non disponibile neanche sugli allestimenti più costosi.

La versione d’ingresso sfrutta un motore anteriore da 176 cv con una batteria LFP da 39,8 kWh per 292 chilometri dichiarati nel ciclo WLTP. La batteria più capiente è da 53 kWh: quest’ultima è abbinata a un motore da 197 cv per un WLTP dichiarato di 382 chilometriLa coppia resta di 200 Nm per entrambe, così come lo scatto da zero a cento in 8,6 secondi e la velocità massima limitata a 160 km/h.

In corrente continua si raggiungono rispettivamente 100 e 133 kW di potenza di ricarica: Leapmotor promette 16 minuti per passare dal 30 all’80% e 21 minuti dal 10 all’80%.

Come va? Prova su strada

B03X è la prima Leapmotor a trazione anteriore proposta in Italia, uno schema meccanico abbastanza familiare per chi arriva da un’utilitaria o da un SUV compatto con motore termico. In modalità standard lo sterzo è molto leggero: comodo in città, meno convincente quando le curve iniziano a susseguirsi. Selezionando Sport acquista peso e consente di guidare con maggiore precisione.

Certo, non è un telaio d’impostazione sportiva e le sospensioni mantengono uno schema con ponte torcente al posteriore. Il risultato è che ci troviamo con un’auto facile da guidare ma forse non pienamente tarata per la potenza che, anche sulla base, è più esuberante rispetto alla media delle segmento B-SUV: 177 cv.

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Questo si traduce in un avantreno che tende ad allargare la traiettoria, forzando quindi l’elettronica a intervenire spesso se ci si lascia andare con l’entusiasmo.

I 200 Nm di coppia sono risultati sufficienti nei tornanti in salita, dove la risposta del motore è pronta senza diventare brutale.

La sorpresa più interessante è arrivata dai consumi generali: pur trattandosi di un test fatto per valutare le prestazioni, B03X ha fatto segnare una media inferiore al dichiarato. Da prendere con le pinze, ma è un buon indicatore che fa ipotizzare che l’autonomia reale potrà essere davvero quella in un utilizzo misto che esclude l’autostrada.

Prezzi e disponibilità

Leapmotor B03X Life da 177 cv e 39,8 kWh costa 24.900 euro di listino. La Life da 197 cv con batteria da 53 kWh sale a 27.400 euro e la Design, con lo stesso motore, si acquista a 29.400 euro.

Lo sconto di lancio (2000 euro), quello per la permuta o rottamazione (2000 euro) e il bonus riservato ai primi clienti (altri 1000 euro) possono abbassare il prezzo iniziale a 19.900 euro. A questa cifra bisogna aggiungere 1.100 euro per la messa su strada. Già la Life offre climatizzatore automatico, fari Full LED, accesso senza chiave, ricarica wireless per lo smartphone, telecamera panoramica, sistemi di assistenza alla guida e funzione V2L da 3,3 kW per alimentare dispositivi esterni. I cerchi da 18 pollici sono in acciaio. La Design aggiunge quelli in lega, la vista a 360 gradi anche in 3D, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, i sedili riscaldati e l’impianto audio con 12 altoparlanti.