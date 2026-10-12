Nissan X-Trail 2026: nuovo look, versione N-Trek e prezzi da 41.600 euro

Venticinque anni, quattro generazioni e oltre otto milioni di esemplari venduti nel mondo. La Nissan X-Trail 2026 festeggia un anniversario importante con un aggiornamento che ne rafforza il carattere di SUV versatile, capace di coniugare comfort familiare, tecnologia e attitudine all’avventura.

Dal debutto nel 2001, la X-Trail ha mantenuto una propria identità, evolvendosi da SUV dalle caratteristiche marcatamente fuoristradistiche a modello elettrificato, senza abbandonare la trazione integrale.

La nuova gamma punta su un design rivisto, un abitacolo più curato e una dotazione tecnologica ampliata. A distinguersi è soprattutto la Nissan X-Trail N-Trek, allestimento che valorizza l’anima outdoor del modello.

Nissan X-Trail 2026: cosa cambia nel design e negli interni

Il rinnovamento della X-Trail parte dal frontale, dove compare una nuova interpretazione della griglia V-Motion, più ampia e dalle linee pulite. Cambiano anche i paraurti, alcuni dettagli della carrozzeria e i gruppi ottici posteriori a LED.

La gamma introduce le colorazioni Universal Blue e Dark Beige, disponibili anche in abbinamento al tetto nero, mentre i cerchi in lega e le finiture esterne contribuiscono a differenziare gli allestimenti.

All’interno, Nissan ha lavorato soprattutto sulla qualità percepita. Debuttano nuovi rivestimenti, comprese soluzioni in pelle marrone trapuntata e pelle sintetica, a seconda della versione.

La plancia ospita due schermi da 12,3 pollici, dedicati rispettivamente alla strumentazione digitale e all’infotainment. Tra le tecnologie disponibili figurano NissanConnect con Google integrato, Around View Monitor 3D e ProPILOT Assist.

La X-Trail conserva inoltre una delle sue caratteristiche più apprezzate: la versatilità. Lunga 4,69 metri, offre una seconda fila di sedili scorrevole e frazionabile 40/20/40 nelle versioni previste, mentre la configurazione a sette posti è disponibile a richiesta sulle varianti a trazione integrale.

Nissan X-Trail N-Trek: la versione pensata per l’avventura

La novità più caratteristica della gamma è la rinnovata X-Trail N-Trek, che interpreta in chiave più avventurosa il SUV giapponese.

All’esterno si riconosce per i dettagli rossi sui paraurti, i loghi Nissan neri e rossi, i cerchi in lega specifici da 19 pollici e le barre al tetto nere. Non mancano il tetto panoramico apribile e un piccolo richiamo al Giappone, rappresentato dal simbolo del Monte Fuji sul bagagliaio.

Le soluzioni più interessanti riguardano però l’abitacolo. I sedili utilizzano rivestimenti CellCloth impermeabili, pensati per resistere all’acqua, mentre il vano bagagli è dotato di protezioni e tappetini in gomma impermeabili.

Un’impostazione che rende la N-Trek particolarmente adatta a chi pratica attività all’aperto e desidera un SUV capace di affrontare anche situazioni lontane dall’asfalto.

Motori Nissan X-Trail: e-Power da 204 CV ed e-4ORCE da 213 CV

La gamma della nuova Nissan X-Trail è completamente basata sulla tecnologia e-Power, il sistema ibrido Nissan nel quale le ruote sono azionate esclusivamente da motori elettrici.

Il propulsore benzina ha il compito di generare energia, senza trasmettere direttamente la potenza alle ruote. Non è quindi necessaria la ricarica attraverso una presa esterna.

La versione X-Trail e-Power 2WD dispone di trazione anteriore e sviluppa 204 CV (150 kW), mentre la X-Trail e-Power e-4ORCE 4WD utilizza la trazione integrale elettrificata e raggiunge 213 CV (157 kW).

La tecnologia e-4ORCE utilizza due motori elettrici, uno per asse, e una gestione elettronica della coppia e della frenata. Il sistema interviene sulla distribuzione della forza motrice per migliorare motricità, stabilità e controllo, soprattutto quando il fondo presenta condizioni di aderenza variabili.

I consumi dichiarati nel ciclo combinato WLTP vanno da 5,7 a 6,1 l/100 km per la versione a trazione anteriore e da 6,2 a 6,6 l/100 km per le varianti e-4ORCE, in funzione della configurazione.

Nissan X-Trail 2026: prezzi e allestimenti

Il listino italiano della nuova Nissan X-Trail 2026 comprende cinque allestimenti: Acenta, N-Connecta, N-Trek, Tekna e Tekna+. Tutti sono disponibili con motorizzazione e-Power a trazione anteriore oppure con il sistema di trazione integrale elettrificata e-4ORCE.

La versione d’ingresso X-Trail Acenta parte da 41.600 euro con trazione anteriore e da 44.100 euro con trazione integrale. Salendo di livello, la N-Connecta è proposta rispettivamente a 44.600 e 47.100 euro.

Nissan

La nuova X-Trail N-Trek, caratterizzata da un’impostazione più orientata all’avventura, ha un prezzo di 48.600 euro nella configurazione e-Power 2WD e di 51.100 euro nella versione e-4ORCE 4WD.

Per chi desidera una dotazione più completa, la X-Trail Tekna parte da 49.100 euro con trazione anteriore e raggiunge 51.600 euro con quella integrale. Al vertice della gamma si colloca la Tekna+, disponibile a 52.100 euro nella versione 2WD e a 54.600 euro nella 4WD.

I prezzi sono quelli raccomandati chiavi in mano, IVA inclusa, riportati nel listino Nissan valido dal 7 agosto 2026. È esclusa l’imposta provinciale di trascrizione (IPT).

La configurazione a sette posti, riservata alle versioni 4WD, è disponibile attraverso il Family Pack da 1.000 euro.

Nissan X-Trail 2026, primo contatto a Vallelunga: il fuoristrada è ancora nel suo DNA

Per il nostro primo contatto con la nuova Nissan X-Trail, abbiamo scelto un terreno particolarmente interessante: la pista off-road e il percorso rally dell’Autodromo di Vallelunga. Un contesto ideale per verificare quanto dell’originaria vocazione fuoristradistica sia rimasto nel DNA del SUV giapponese.

La risposta è arrivata affrontando ostacoli e passaggi decisamente più impegnativi rispetto a quelli che si incontrano nella normale guida quotidiana. Twist, guadi, salite e discese caratterizzate da pendenze elevate hanno messo alla prova la capacità della X-Trail di adattarsi a condizioni molto differenti.

In queste situazioni, il SUV Nissan ha sorpreso per la disinvoltura con cui ha superato gli ostacoli, dimostrando una motricità convincente e una notevole facilità di gestione. Un contributo importante arriva anche dal selettore delle modalità di guida, che permette di adattare il comportamento della vettura alle caratteristiche del percorso.

Particolarmente significativa la risposta nei passaggi più tecnici, dove la X-Trail ha affrontato i cambiamenti di pendenza e le irregolarità del terreno con una naturalezza che conferma la validità della sua impostazione.

Il percorso rally ha aggiunto una componente più dinamica alla prova. Qui il divertimento non è mancato, accompagnato da una sensazione di controllo e da una facilità di guida che hanno permesso di affrontare il tracciato con grande disinvoltura.

Questo primo assaggio della nuova X-Trail ha quindi confermato un aspetto fondamentale: nonostante l’evoluzione tecnologica, il maggiore comfort e l’elettrificazione, il SUV Nissan conserva un’autentica anima off-road. Una caratteristica che continua a distinguerlo e che, dopo venticinque anni, rimane parte integrante della sua personalità.