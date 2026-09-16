Nuova Hyundai TUCSON Dark Line, a settembre con Anticipo 0 e Interessi 0

Uno stile ancora più distintivo

Hyundai TUCSON Dark Line

Il carattere di TUCSON Dark Line si riconosce fin dal primo sguardo. La griglia frontale e il logo Hyundai in nero, il tetto nero a contrasto, gli specchietti e le finiture dedicate contribuiscono a creare un look moderno ed elegante. Completano l’allestimento i vetri posteriori oscurati, i badge con la firma Dark Line e gli esclusivi cerchi in lega Satin Grey da 19″.

Anche il posteriore mantiene la stessa coerenza stilistica, valorizzata dai gruppi ottici Full LED e dalla distintiva firma luminosa orizzontale che caratterizza il design di TUCSON.

Hyundai TUCSON Dark Line

Un abitacolo tecnologico e raffinato

L’attenzione ai dettagli prosegue all’interno, dove l’ambiente completamente nero rafforza il carattere esclusivo dell’allestimento Dark Line. Materiali, finiture e tappetini dedicati contribuiscono a creare un’atmosfera elegante e accogliente.

La dotazione tecnologica comprende il quadro strumenti digitale da 12,3″ e il sistema di navigazione touchscreen da 12,3″ con Apple CarPlay e Android Auto wireless.

Non manca il pacchetto di sistemi di assistenza alla guida Hyundai SmartSense, che include tecnologie progettate per aumentare sicurezza e comfort durante ogni spostamento, tra cui il Forward Collision-Avoidance Assist e l’Intelligent Speed Limit Assist.

Hyundai TUSCON Dark Line

Motorizzazioni

Hyundai TUCSON Dark Line è disponibile nelle motorizzazioni:

1.6 T-GDI Benzina da 150 CV, disponibile con cambio manuale o automatico DCT e trazione anteriore 2WD;

da 150 CV, disponibile con cambio manuale o automatico DCT e trazione anteriore 2WD; 1.6 T-GDI Full Hybrid da 239 CV di potenza complessiva, con cambio automatico e tecnologia ibrida full hybrid.

Hyundai TUCSON Dark Line

Offerta e prezzo

A settembre Hyundai TUCSON Dark Line è disponibile con un’offerta ancora più vantaggiosa: Anticipo 0 e Interessi 0, solo con finanziamento Hyundai Plus.

L’offerta prevede Anticipo € 0, 35 rate da € 444 al mese, TAN 0% - TAEG 0,85% e Valore Futuro Garantito € 16.752.

Con il suo design distintivo, la ricca dotazione tecnologica e le motorizzazioni disponibili, TUCSON Dark Line rappresenta la scelta ideale per chi desidera un SUV dal forte carattere senza rinunciare a comfort, connettività e sicurezza.