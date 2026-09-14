Scania Dynamic, il camion cambia pelle: meno consumi, più comfort e tecnologia avanzata

Scania continua a lavorare per affinamenti successivi, intervenendo su aerodinamica, comfort e tecnologia di bordo anziché stravolgere una formula già consolidata. È questa la filosofia alla base di Scania Dynamic, il nuovo aggiornamento destinato alle gamme R e S, sviluppato per migliorare l’efficienza tanto dei camion elettrici quanto di quelli con motore endotermico.

Scania Dynamic, Levin: “Meno consumi e più efficienza per i clienti”

Un’evoluzione che parte dall’esterno, entra nella cabina e arriva fino ai sistemi di assistenza alla guida, con l’obiettivo di rendere il veicolo più efficiente, confortevole e intuitivo nell’impiego quotidiano.

Scania Dynamic

Aerodinamica affinata per consumare meno

Il lavoro dei tecnici si è concentrato soprattutto sulla riduzione della resistenza aerodinamica. Secondo i dati dichiarati dall’azienda, Dynamic permette di ridurre il consumo energetico complessivo fino al 3% sugli elettrici e fino al 2% sui modelli endotermici, a seconda di configurazione e missione. A contribuire sono i nuovi specchi digitali, le minigonne laterali estese, i montanti anteriori ridisegnati, nuove maniglie e un frontale più pronunciato conforme alla normativa Increased Vehicle Dimension.

Scania Dynamic

Specchi digitali e una cabina sempre più evoluta

Fra gli elementi più riconoscibili ci sono gli specchi digitali, che sostituiscono quelli tradizionali con telecamere e due schermi Full HD installati sui lati della cabina. Il conducente può scegliere fra visualizzazione standard, zoom e grandangolare, mentre linee di riferimento regolabili aiutano durante le manovre. Anche gli interni cambiano volto: nuovi rivestimenti, sedili aggiornati e una maggiore presenza di materiali riciclati, con tendine realizzate interamente in materiale riciclato e pannelli di pareti e tetto che ne contengono il 70%.

Scania Dynamic

Più comfort per chi vive il camion ogni giorno

L’attenzione al conducente passa anche dalla nuova gamma di sedili, sviluppata tenendo conto delle più recenti prescrizioni sui poggiatesta, e dal letto reclinabile da 800 millimetri, con schienale regolabile fino a 60 gradi. Cambia anche l’illuminazione interna, disponibile in differenti configurazioni fino alla modalità Ambient Plus, con colori e scenari personalizzabili. L’obiettivo è trasformare la cabina in un ambiente più versatile, capace di accompagnare sia le ore di lavoro sia quelle dedicate al riposo a bordo.

Efficienza e redditività al centro della strategia

Dietro il progetto Dynamic c’è anche una precisa strategia industriale, che punta a tenere insieme decarbonizzazione, efficienza e redditività per le aziende di trasporto. Christian Levin, CEO di Scania, sottolinea come il consumo energetico continui a rappresentare una delle principali voci di costo per i clienti: “Sappiamo che per i nostri clienti la cosa che costa di più è il consumo di carburante o di elettricità. Vogliamo continuare a essere leader nel settore e per questo lanciamo un prodotto con una migliore aerodinamica, un maggiore supporto digitale e strumenti che possano aiutare i nostri clienti a migliorare la redditività”. Un percorso che, secondo Levin, passa soprattutto dal miglioramento continuo: “L’obiettivo è abbassare le emissioni attraverso consumi più contenuti e, allo stesso tempo, ridurre i costi operativi. È sempre stato questo l’approccio di Scania: migliorare il prodotto ogni anno, passo dopo passo. Questa volta abbiamo scelto di fare un investimento più importante e compiere un salto in avanti più significativo”.

Sicurezza e assistenza diventano più sofisticate

Scania Dynamic introduce inoltre nuovi fari a LED, con abbaglianti dalla portata superiore, un fascio più ampio e una gestione automatica pensata per migliorare la visibilità senza disturbare gli altri utenti della strada. Sul fronte degli ADAS arrivano sistemi come Safe Stop Assist, capace di arrestare il camion in modo controllato se il conducente non è più in grado di guidare, e dispositivi dedicati alla protezione degli utenti vulnerabili. Completano il pacchetto funzioni di regolazione automatica della velocità, un caricatore wireless magnetico da 15 W e nuovi vani studiati per rendere più pratico l’utilizzo quotidiano. Il risultato è un aggiornamento che non cambia l’identità delle serie R e S, ma ne rafforza i punti chiave: minore richiesta energetica, maggiore attenzione alla vita a bordo e una dotazione tecnologica sempre più vicina alle esigenze del trasporto a lungo raggio.