smart #2, la due posti è tornata

L’auto è ufficiale e quella in mostra al Salone di Parigi sarà la versione che vedremo in commercio, frutto della joint venture tra Mercedes-Benz e Geely. Lunga 2,74 metri, dentro ha una panca a due posti, fuori richiama la prima versione ma sotto ha una batteria da 290 chilometri e un motore elettrico.

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I numeri di smart #2

Il motore è montato al posteriore (trazione posteriore) ed eroga 60 kW (82 cavalli) e 130 Nm di coppia: bastano per andare da 0 a 100 chilometri orari in 11,6 secondi e per una velocità massima di 140 km/h, quanto basta per sopravvivere anche in autostrada.

Quattro ruote agli estremi del pianale permettono di sfruttare al massimo l’abitacolo, sia per i due occupanti, sia per il bagagliaio da 305 litri, che arrivano a 527 alla massima capacità se non è necessario spingere indietro la seduta.

Pur essendo compatta, #2 non rinuncia alla ricarica in corrente continua (fino a 65 kW, dal 10 all’80% in circa 20 minuti) e ci sono più opzioni per la ricarica in corrente alternata. La versione Pure ha un caricatore da 7,4 kW, mentre gli altri allestimenti arrivano a 11 kW.

Di serie ci sono sette airbag, la cellula di sicurezza Tridion Cell Evo, tutti gli ADAS (incluso il cruise control adattivo con Stop & Go), due schermi da 10,1 e 8,8 pollici e la funzione V2L per alimentare dispositivi esterni.

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Prezzi e allestimenti

In Italia #2 Pure costa 19.990 euro, Pure+ 20.990, Premium 24.490 e Couture Edition 25.690, ma quest’ultima è un’edizione limitata da soli 999 pezzi da contendersi tra tutti i mercati europei. Pure+ aggiunge la ricarica da 11 kW e il sedile del guidatore riscaldato, Premium porta in dote tetto panoramico in vetro, i sedili in pelle sintetica riscaldati, l’audio Sennheiser a sette altoparlanti e i cerchi da 16 pollici.

Couture Edition ha la stessa dotazione di Premium, ma rende unica l’estetica. Già da domani la nuova smart potrà essere prenotata nelle concessionarie: l’arrivo è previsto nella prima metà del 2027.