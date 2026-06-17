Bmw in tour, a Milanello si conclude la terza stagione del progetto che unisce sport e inclusione

Il calcio e più in generale lo sport possono rappresentare un vero e proprio collante quanto si parla di integrazione e di inclusione, proprio come ci dimostra per il terzo anno consecutivo BMW IN TOUR, il progetto di inclusione sociale e sportiva nato dalla collaborazione tra l'Associazione Concessionari Italiani BMW (ACIB), la Fondazione EcoEridania Insuperabili, BMW Italia e AC Milan.

La finale a Milanello

Nella prestigiosa cornice di Milanello, il centro sportivo del plurititolato Milan AC, si è infatti disputata la finalissima che ha visto affrontarsi la prima squadra ufficiale di Serie A degli Insuperabili e una rappresentativa composta dai concessionari italiani della Casa dei tre ellissi che hanno preso parte alle varie tappe del tour. Aldilà del risultato sportivo, che ha visto primeggiare la squadra degli Insuperabili per 3 reti a 1, la giornata del 16 giugno è stata l’apice di un'iniziativa che negli ultimi tre anni è riuscita a trasformare il calcio in uno strumento concreto di integrazione, coinvolgendo atleti con disabilità, dipendenti delle concessionarie e partner del marchio in un percorso condiviso che va ben oltre il semplice risultato sportivo.

Una stagione con 15 sfide

La stagione 2025-2026 di BMW in Tour ha visto attraversare tutto lo stivale attraverso quindici tappe, forte dell'adesione del 100% della rete di concessionarie BMW in Italia. Un risultato significativo che testimonia come i temi dell'inclusione e della responsabilità sociale stiano assumendo un ruolo sempre più centrale anche all'interno del mondo dell'automotive.

Tanti partner

La finale è stata giocata all'insegna della partecipazione e della condivisione, nella quale atleti e dipendenti hanno formato squadre miste, abbattendo simbolicamente ogni barriera legata alla disabilità e dimostrando come lo sport possa diventare un linguaggio universale capace di unire persone con esperienze e percorsi differenti. Ricordiamo, inoltre, che questo ambizioso percorso è stato reso possibile anche grazie al supporto di una rete di partner molto attivi, tra cui spiccano Alphabet Italia, BMW Bank Italia, BMW Driving Experience, Car Garantie, GenArt, Italia Bilanci e Visual Software, e ovviamente l’AC Milan che ha ospitato questo importante evento. Parliamo quindi di aziende che hanno scelto di sostenere attivamente i valori alla base dell'iniziativa.

Il commento dei protagonisti

A confermare il sostegno del club rossonero è stato anche Daniele Massaro, Brand Ambassador del Milan, che ha ricordato l'impegno della società, anche attraverso Fondazione Milan, nella promozione dei valori positivi dello sport e dell'inclusione. “Siamo felici di poter condividere lo spogliatoio con un partner come BMW. Il gioco di squadra è sempre fondamentale per poter lasciare un segno concreto e duraturo in tutto ciò che facciamo”.

Dario Mennella, Direttore Vendite di BMW Italia, ha dichiarato: “Vedere il 100% della nostra rete di concessionari unito in questa finalissima è motivo di straordinario orgoglio, ma soprattutto la conferma del nostro percorso condiviso dal punto di vista valoriale. Questo progetto dimostra come la nostra leadership si sappia esprimere andando oltre gli obiettivi di business. Sulla stessa lunghezza d’onda Davide Leonardi, Fondatore e Presidente Insuperabili: “La finalissima del BMW IN TOUR rappresenta il punto di arrivo di un percorso straordinario, fatto di sport, inclusione e relazioni autentiche.

In questi mesi atleti, dipendenti delle concessionarie BMW e partner hanno condiviso campo, emozioni e valori. Attraverso questo progetto abbiamo raccontato la forza del gioco di squadra: fiducia, ascolto, rispetto, responsabilità condivisa e talento individuale messo al servizio di un obiettivo comune”.