L’autista, la commessa, l’artigiano: chi sono le prime vittime riconosciute dell’incidente sulla Rieti-Terni

Il terribile incidente del pomeriggio di ieri lungo la strada statale che da Rieti conduce a Terni ha fatto almeno 6 morti. Le vittime viaggiavano a bordo del pullman e del camper che, per motivi ancora da accertare, hanno impattato frontalmente. Sono in corso i rilievi e, soprattutto, le verifiche sulle vittime e quelle riconosciute sono al momento 3: si tratta di Federico Romualdi, Daniela Bellanca e Giampiero Colasanti. Erano tutti e tre originari dell’Umbria.

Romualdi, 49 anni e originario di Narni, era uno dei due autisti dell’autobus che rientrava verso il Lazio: lavorava da tempo nel servizio navetta che, ogni giorno, accompagnava i turisti a visitare la cascata delle Marmore in Umbria. Bellanca, 62 anni, viaggiava invece a bordo del camper ed originaria di Terni dove lavorava come commessa in un supermercato Superconti. Si trovava a bordo del camper con Colasanti, che guidava il mezzo, ed era un volto molto noto di Narni: il 68enne, infatti, era un artigiano locale ma era anche coinvolto ogni anno nella tradizionale Corsa all’Anello.

Le altre vittime, di cui non sono ancora stati diramati i nomi, sono il secondo autista dell’autobus e due passeggeri. Tra i 30 feriti ce ne sono anche alcuni in codice rosso.