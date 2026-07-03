Dodge rilancia la sfida europea: community, solidarietà e nuova Charger guidano la crescita del marchio

Oltre 200 partecipanti e 102 vetture hanno animato la quinta edizione del Dodge Day, confermando quanto la passione per il marchio americano continui a rappresentare un valore strategico anche nel mercato europeo. L’evento, promosso dal Dodge Challenger Team Italia ETS, non è stato soltanto un grande raduno di appassionati, ma anche un’iniziativa benefica che ha rafforzato il legame tra il brand e il territorio. Il tutto mentre Dodge apre una nuova fase della propria espansione in Europa con il ritorno della Charger, proposta per la prima volta in una gamma multi-energy.

Una community che rafforza il valore del marchio

Il Dodge Day, ospitato al Cowboy’s Guest Ranch di Voghera, ha riunito proprietari e collezionisti provenienti da diverse regioni italiane, trasformando l’appuntamento in una vera celebrazione della storia del marchio. Tra le 102 vetture esposte hanno attirato l’attenzione modelli diventati autentiche icone, come la Challenger RT del 1971, la Challenger Hellcat Red Eye e una Viper con livrea Gas Monkey Garage. La presenza di oltre 200 partecipanti conferma la solidità di una community che continua a rappresentare un importante patrimonio di fidelizzazione per Dodge.

Solidarietà e territorio protagonisti dell’evento

Oltre alla passione per i motori, il raduno ha ribadito la propria anima benefica. Nel corso della manifestazione il Dodge Challenger Team Italia ETS ha effettuato donazioni a favore dell’Assoverde S. Lucia di Manerbio (BS), dell’associazione Una mano per… di Voghera (PV) e di Contro Vento di Voghera (PV). A queste iniziative si è aggiunta la consegna di un dispositivo DAE destinato al Comune di Voghera, confermando l’impegno concreto del club nel sostenere il territorio e le realtà impegnate nel sociale.

La nuova Charger inaugura una strategia multi-energy

La manifestazione arriva in una fase cruciale per il marchio. Nel 2026 Dodge ha infatti annunciato il ritorno della Charger sul mercato europeo, in occasione del sessantesimo anniversario del modello. La nuova generazione introduce una strategia multi-energy, affiancando alle tradizionali motorizzazioni a benzina SIXPACK le nuove versioni completamente elettriche Daytona. Una scelta che amplia l’offerta per i clienti europei senza rinunciare ai valori storici del brand: prestazioni, design distintivo ed emozione di guida.

La passione diventa un asset per la crescita europea

Dopo l’apertura degli ordini nel continente e la prima apparizione ufficiale al MYLE Festival di Monaco, Dodge punta a consolidare la propria presenza in Europa facendo leva anche sulla forza della propria community.

Eventi come il Dodge Day dimostrano come il marchio riesca a unire tradizione, partecipazione e responsabilità sociale, trasformando la passione degli appassionati in un vero. Il ritorno della Charger rappresenta così non soltanto il lancio di un nuovo modello, ma anche l’avvio di una nuova fase di crescita commerciale costruita su una base di clienti e sostenitori sempre più coinvolta.