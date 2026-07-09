Con DS N°7 elettrica e ibrida si viaggia sempre in prima classe

I 5 sensi. Quelli che si sprigionano osservando o guidando DS N°7, c-Suv compatto premium dallo stile distintivo, pronto a diventare una pietra miliare nella strategia del marchio francese. Vista, tatto, olfatto, udito, gusto, ognuno corrispondente ad una caratteristica del modello bon chic bon genre, con animo italiano, considerato che DS N°7 viene costruita nello stabilimento Stellantis a Melfi, e savoir vivre francese.

Ma anche 7 come 007 perché il domaine Terre Blanche a Tourrettes, nel Var, in Provenza, quartier generale del nostro test drive, era proprietà di Sean Commery, il James Bond più famoso di sempre: aveva acquistato nel 1979 questa tenuta, più grande del Principato di Monaco, per vivere una parte dell’anno qui, tra lavanda e cipressi, tra pini marittimi e cespugli di rosmarino, e per costruire, da ottimo golfista quale era, un campo da golf più grande di quello che già c'era. Oggi Terre Blanche è diventato uno dei più celebri circuiti dell'European Tour e un luogo dove anche l'arte, con sculture disseminate qui e là è protagonista. Così come DS Automobiles, partner delle principali Federazioni di Golf, ha fatto del viaggiare la sua arte. Eccola con il suo gioco di equilibrio perfetto, tra eleganza e tecnologia, tra efficienza aerodinamica e ottimizzazione dello spazio. Silhouette dinamica, firma luminosa con la sua caratteristica forma a ‘V’ abbinata alla grintosa griglia illuminata DS Luminascreen, curvatura del tetto i sedili anteriori hanno imbottiture in schiuma ad alta densità e rinforzi laterali regolabili in larghezza, come i sedili del motorsport, che garantiscono un un comfort posturale ergonomico su misura per guidatore e passeggero, e a seconda della versione, le sedute possono avere funzioni di riscaldamento, raffreddamento e massaggio integrate persino dal DS Neck Warmer che diffonde un delicato calore sulla nuca, mentre anche i passeggeri posteriori hanno sedili riscaldati e comandi separati per la regolazione del flusso d'aria e della sua intensità.

Il modello, già ordinabile e sulle strade da ottobre, è disponibile in due motorizzazioni: DS N°7 E-TENSE, 100% elettrica, in 3 varianti che nella versione FWD LONG RANGE da 245 CV consente di raggiungere un'autonomia record per un Suv compatto fino a 740 km grazie a una batteria da 97,2 kWh. Dotata della stessa batteria e della trazione integrale, la versione E-TENSE AWD LONG RANGE da 350 CV garantisce un'autonomia fino a 679 km, mentre la versione E-TENSE FWD da 230 CV equipaggiata con una batteria da 73,7 kWh, consente un'autonomia fino a 543 km. Per tutte la ricarica rapida permette di passare dal 20% all'80% della capacità in 27 minuti (31 minuti con la batteria da 73,7 kWh) con il pre-condizionamento della batteria e di recuperare 190 km di autonomia in 10 minuti di ricarica. Invece DS N°7 HYBRID da 145 CV combina un motore a benzina turbo a tre cilindri da 1,2 litri con un motore elettrico da 21 kW (28 CV), integrato direttamente nel cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti, e vanta, secondo quanto dichiara il marchio, le emissioni di CO2 più basse tra i suoi diretti concorrenti, comprese tra 121 e 127 g/km.

Nel test drive, anche notturno per provare l’efficienza dei fari adattivi DS Pixelvision, abbaglianti orientabili, luci di svolta e proiettori antiabbagliamento con una portata di 400 metri, che rileva gli altri utenti della strada, ne analizza la traiettoria e adatta il fascio luminoso per evitare l'abbagliamento, sulle strade spettacolari francesi della Provenza, DS N°7 ha dimensioni (larghezza di 1,90 m, lunghezza 4,66 m e altezza di 1,63 m) che le consentono di muoversi agile tra i tornanti delle Alpi marittime, quasi di volare lungo la strada percorsa dalle truppe di Napoleone con sospensioni persin troppo reattive che il sistema di smorzamento DS Active Scan Suspension, controllato e collegato a una telecamera posizionata nella parte superiore del parabrezza che in pochi millisecondi analizza la superficie stradale ed è in grado di anticiparne le asperità, di viaggiare come in prima classe per comfort e sicurezza anche nelle lunghe percorrenze, condizione ideale per apprezzare l’impianto sonoro Electra® 3D, sviluppato per DS Automobiles dallo specialista francese dell'audio premium Focal: i 14 altoparlanti, di cui due nel tetto, e l'amplificatore da 690 W consentono una riproduzione del suono 3D davvero immersiva nella Provenza più spettacolare, durante il test drive con sosta anche dai maitre parfumeurs di Grasse dove vengono create essenze con le medesime abilità di alta artigianalità che hanno i costruttori DS.

Stesse doti anche per DS N°7 ibrida che nel percorso attorno al lago di Saint Cassien e poi su tra i villaggi provenzali, ha una ripresa sorprendente e consente di viaggiare in sicurezza, merito anche dello specchietto retrovisore digitale di tipo grandangolare che massimizza la visibilità posteriore indipendentemente dalle condizioni di traffico o illuminazione, e ha interni di gran classe pur con alcune scelte di distribuzione degli spazi non sempre agevoli. La nuova DS N°7 esordisce sul mercato italiano con un listino che parte da 42.400 euro per la versione Hybrid 145 e da 50.900 euro per la versione elettrica E-TENSE.