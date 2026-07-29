Ricaricare l'auto elettrica: la guida completa all'ecosistema Enel

Chi ha già un’auto elettrica lo sa: il vero tema nel tempo non è stata solo l’autonomia del veicolo, ma anche l’infrastruttura che lo supportava. Dove si ricaricava, quanto tempo era necessario, come si gestiva in modo intelligente la ricarica fuori città e a casa. Domande pratiche a cui non bastava una risposta generica. Enel, quindi, ha costruito nel tempo un ecosistema integrato che copre ogni scenario, dalla Waybox colonnina di ricarica domestica agli abbonamenti mensili dedicati per la ricarica pubblica, dall’offerta Enel Drive tutto incluso con veicolo elettrico alla tecnologia che rende la ricarica un gesto automatico.

Waybox: la ricarica di casa che si adatta alle tue abitudini

Dopo una lunga giornata e tanti chilometri percorsi, di solito, chi ha un’auto elettrica la ricarica a casa. Per chi desidera ricaricare a casa comodamente, c’è la Waybox di Enel, la colonnina di ricarica domestica disponibile a partire da 399 euro, con IVA e consegna incluse per i clienti luce e/o gas Enel Energia o chi lo diventa. Ricarica fino a tre volte più velocemente rispetto a una presa domestica standard e si gestisce facilmente tramite l’app Enel On Your Way: programmazione della ricarica nelle fasce orarie più convenienti, anche da remoto e monitoraggio dei consumi in tempo reale.

Per chi ha già un impianto fotovoltaico, la funzione Solar Charging integra la Waybox con i pannelli: l’energia prodotta in eccesso viene indirizzata direttamente alla ricarica del veicolo, abbattendo ulteriormente il costo per chilometro.

Una buona notizia per chi sta valutando l’acquisto: è stato confermato l’incentivo statale, che copre fino al’80% della spesa per acquisto e installazione di una Waybox domestica, fino a 1.500€

La rete pubblica: abbonamenti per ogni stile di guida

Ogni spostamento, che sia per lavoro, impegni personali o tempo libero, è supportato da una rete capillare di colonnine Enel, accessibili tramite l’app Enel On Your Way. Per chi ricarica regolarmente sulla rete pubblica, gli abbonamenti mensili con kWh inclusi sono la soluzione più conveniente: a partire da 49 euro al mese, come nel caso di Flat Urban, che include 72 kWh su tecnologia AC e DC fino a 99 kW, con prenotazione della stazione inclusa. Per chi vuole una soluzione ibrida, ci sono anche gli abbonamenti con uno sconto ad ogni ricarica, come Plug & Go Super e Plug & Go Explorer. In più, in omaggio una Waycard per chi sottoscriverà uno degli abbonamenti entro il 23 agosto.

Per chi preferisce una tariffa senza canone mensile, c’è anche la tariffa Pay Per Use che permette di ricaricare pagando a consumo, ricarica per ricarica.

Le tariffe sono attivabili direttamente in App Enel On Your Way.

Enel Drive: veicolo elettrico, ricarica e offerta luce dedicata

Per chi è ancora in fase di valutazione sul passaggio ad un’auto elettrica, c’è l’offerta Enel Drive tutto incluso che include infatti un’auto elettrica nuova o usata, con formula noleggio a lungo termine o acquisto con finanziamento, sia per privati che partita iva, una tariffa luce dedicata per casa e per l’auto e la Waybox in comodato d’uso gratuito con installazione inclusa. Per chi sceglie il noleggio, sono disponibili in vetrina anche modelli Plug-in Hybrid, pensati per chi desidera avvicinarsi alla mobilità elettrica in modo graduale. Inoltre, sono periodicamente attive offerte speciali su alcuni modelli e promozioni dedicate rendendo il noleggio ancora più conveniente e accessibile.

Per provare al cliente che il comfort di guida dell’elettrico è superiore alle altre alimentazioni, sono stati e saranno organizzati anche dei test drive presso gli spazi Enel.

Plug&Charge: ricarica automatica senza app né tessere

La ricarica pubblicadei veicoli elettrici punta sempre più sulla semplicità d’utilizzo. In questa direzione si inserisce il servizio Plug&Charge introdotto da Enel, che consente agli utenti di avviare una sessione di ricarica senza utilizzare app, QR code o tessere RFID al momento del collegamento del veicolo. La soluzione, integrata nell’ecosistema di servizi di ricarica gestiti tramite l’App Enel On Your Way, sfrutta il protocollo Plug&Charge per automatizzare il processo di autenticazione tra veicolo e infrastruttura. Una volta completata la configurazione iniziale, è sufficiente collegare il cavo alla colonnina abilitata affinché il sistema riconosca automaticamente il veicolo e avvii la ricarica.

Un ecosistema che cresce con te

Waybox per la casa, tariffe per la ricarica pubblica, Enel Drive per chi desidera un pacchetto tutto incluso: ogni soluzione funziona da sola, ma è pensata per integrarsi con le altre. Il risultato è un ecosistema in cui il passaggio all’elettrico non richiede di consultare fornitori diversi, ma consente di affidarsi ad un unico partner che gestisce energia, infrastruttura e veicolo in modo coordinato e semplificato per il cliente.

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