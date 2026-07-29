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Automotive

Mercedes-Benz GLA cambia volto: più tecnologia, più spazio e fino a 657 km di autonomia per il SUV compatto della Stella

Design completamente rinnovato, interni ripensati, intelligenza artificiale a bordo e una gamma che punta sull’elettrico senza rinunciare all’ibrido

Valentina Menassi
Mercedes GLA
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La Mercedes-Benz GLA apre un nuovo capitolo della propria storia e lo fa puntando su un’evoluzione che va ben oltre il semplice aggiornamento estetico. Il SUV compatto della Stella si presenta con proporzioni riviste, un abitacolo completamente ripensato e una dotazione tecnologica che porta nel segmento soluzioni finora riservate ai modelli superiori. L’obiettivo è offrire un prodotto capace di interpretare la mobilità quotidiana con maggiore efficienza, comfort superiore e una forte impronta digitale.

Un design più deciso e una presenza che non passa inosservata

L’impatto visivo è uno degli aspetti più evidenti della nuova GLA. La carrozzeria cresce nel passo, si abbassa rispetto alla generazione precedente e adotta linee più pulite e scolpite che rafforzano il carattere sportivo del modello. A catturare l’attenzione è soprattutto la nuova mascherina illuminata, elemento distintivo già visto sui modelli elettrici di fascia superiore e ora introdotto anche nel segmento delle compatte. Completano il quadro la nuova firma luminosa, carreggiate più ampie e cerchi fino a 20 pollici, dettagli che contribuiscono a rendere il SUV ancora più riconoscibile.

Mercedes GLA
Mercedes GLA

Più spazio, comfort e un abitacolo costruito intorno alla tecnologia

L’evoluzione continua all’interno, dove Mercedes-Benz ha scelto un approccio minimalista ma ricco di contenuti. Il nuovo MBUX Superscreen domina la plancia e concentra la gestione delle principali funzioni della vettura, mentre il Virtual Assistant basato su intelligenza artificiale generativa promette un’interazione sempre più naturale con il conducente. Crescono anche abitabilità e capacità di carico: aumenta lo spazio per gambe e testa in entrambe le file di sedili, il bagagliaio raggiunge 410 litri e, nelle versioni elettriche, si aggiunge anche un vano anteriore da 107 litri.

Mercedes GLA
Mercedes GLA Interno

Elettrica per i lunghi viaggi, ma senza dimenticare l’ibrido

Al debutto commerciale la nuova GLA sarà proposta con tre varianti completamente elettriche, capaci di offrire fino a 657 chilometri di autonomia secondo il ciclo WLTP preliminare. L’architettura a 800 volt consente inoltre di recuperare fino a 270 chilometri di percorrenza in dieci minuti di ricarica rapida, un dato che punta a rendere più agevoli anche gli spostamenti sulle lunghe distanze. La gamma sarà successivamente completata da motorizzazioni ibride a 48 volt, progettate per alternare guida elettrica, recupero di energia e modalità sailing durante l’utilizzo quotidiano.

Mercedes GLA
Mercedes GLA

Più intelligente anche nella guida di tutti i giorni

Accanto all’evoluzione della propulsione cresce anche il livello dell’assistenza alla guida. La nuova GLA integra sistemi evoluti per la navigazione, il parcheggio e la sicurezza, con funzioni come il cambio corsia assistito, la visuale tridimensionale dell’ambiente circostante e un sistema di navigazione sviluppato insieme a Google che sfrutta l’Automotive AI Agent per fornire informazioni contestuali su destinazioni, parcheggi e punti di ricarica. Una dotazione che conferma come la digitalizzazione e la connettività siano ormai elementi centrali nello sviluppo dei modelli della Stella. Ordinabile in Italia dal 30 luglio, la nuova Mercedes-Benz GLA parte da 46.972 euro nella versione GLA 200 elettrica. Al lancio saranno disponibili anche la GLA 250+, proposta a 52.706 euro, e la GLA 350 4MATIC, con un listino di 56.036 euro.

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