Mercedes-Benz GLA cambia volto: più tecnologia, più spazio e fino a 657 km di autonomia per il SUV compatto della Stella

La Mercedes-Benz GLA apre un nuovo capitolo della propria storia e lo fa puntando su un’evoluzione che va ben oltre il semplice aggiornamento estetico. Il SUV compatto della Stella si presenta con proporzioni riviste, un abitacolo completamente ripensato e una dotazione tecnologica che porta nel segmento soluzioni finora riservate ai modelli superiori. L’obiettivo è offrire un prodotto capace di interpretare la mobilità quotidiana con maggiore efficienza, comfort superiore e una forte impronta digitale.

Un design più deciso e una presenza che non passa inosservata

L’impatto visivo è uno degli aspetti più evidenti della nuova GLA. La carrozzeria cresce nel passo, si abbassa rispetto alla generazione precedente e adotta linee più pulite e scolpite che rafforzano il carattere sportivo del modello. A catturare l’attenzione è soprattutto la nuova mascherina illuminata, elemento distintivo già visto sui modelli elettrici di fascia superiore e ora introdotto anche nel segmento delle compatte. Completano il quadro la nuova firma luminosa, carreggiate più ampie e cerchi fino a 20 pollici, dettagli che contribuiscono a rendere il SUV ancora più riconoscibile.

Mercedes GLA

Più spazio, comfort e un abitacolo costruito intorno alla tecnologia

L’evoluzione continua all’interno, dove Mercedes-Benz ha scelto un approccio minimalista ma ricco di contenuti. Il nuovo MBUX Superscreen domina la plancia e concentra la gestione delle principali funzioni della vettura, mentre il Virtual Assistant basato su intelligenza artificiale generativa promette un’interazione sempre più naturale con il conducente. Crescono anche abitabilità e capacità di carico: aumenta lo spazio per gambe e testa in entrambe le file di sedili, il bagagliaio raggiunge 410 litri e, nelle versioni elettriche, si aggiunge anche un vano anteriore da 107 litri.

Mercedes GLA Interno

Elettrica per i lunghi viaggi, ma senza dimenticare l’ibrido

Al debutto commerciale la nuova GLA sarà proposta con tre varianti completamente elettriche, capaci di offrire fino a 657 chilometri di autonomia secondo il ciclo WLTP preliminare. L’architettura a 800 volt consente inoltre di recuperare fino a 270 chilometri di percorrenza in dieci minuti di ricarica rapida, un dato che punta a rendere più agevoli anche gli spostamenti sulle lunghe distanze. La gamma sarà successivamente completata da motorizzazioni ibride a 48 volt, progettate per alternare guida elettrica, recupero di energia e modalità sailing durante l’utilizzo quotidiano.

Mercedes GLA

Più intelligente anche nella guida di tutti i giorni

Accanto all’evoluzione della propulsione cresce anche il livello dell’assistenza alla guida. La nuova GLA integra sistemi evoluti per la navigazione, il parcheggio e la sicurezza, con funzioni come il cambio corsia assistito, la visuale tridimensionale dell’ambiente circostante e un sistema di navigazione sviluppato insieme a Google che sfrutta l’Automotive AI Agent per fornire informazioni contestuali su destinazioni, parcheggi e punti di ricarica. Una dotazione che conferma come la digitalizzazione e la connettività siano ormai elementi centrali nello sviluppo dei modelli della Stella. Ordinabile in Italia dal 30 luglio, la nuova Mercedes-Benz GLA parte da 46.972 euro nella versione GLA 200 elettrica. Al lancio saranno disponibili anche la GLA 250+, proposta a 52.706 euro, e la GLA 350 4MATIC, con un listino di 56.036 euro.