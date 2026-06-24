FGTR, l’icona urbana si rinnova: MOMODESIGN accende il 2026 con sei nuove colorazioni

Ci sono oggetti che nascono per rispondere a un’esigenza pratica e finiscono per trasformarsi in simboli di un’epoca. È il caso di FGTR, il casco firmato MOMODESIGN che da oltre vent’anni accompagna la mobilità cittadina diventando uno degli accessori più riconoscibili del panorama urbano italiano. In occasione del FGTR Party “A Milan Street Icon”, il brand milanese ha svelato in anteprima la nuova gamma colori 2026, celebrando non solo un prodotto, ma un vero e proprio fenomeno culturale legato alla città, alla sua evoluzione e alle nuove forme di mobilità metropolitana.

Un viaggio tra heritage, scooter culture e identità metropolitana

L’evento estivo organizzato da MOMODESIGN è stato pensato come un momento di incontro tra community, creatività e passione per il mondo urbano. Influencer, partner e appassionati hanno condiviso una serata dedicata all’universo FGTR, in un racconto che ha intrecciato heritage anni Duemila, design e cultura della strada. Un’occasione per ripercorrere la storia di un casco che ha saputo mantenere intatta la propria identità pur adattandosi ai cambiamenti della città e dei suoi abitanti.

Sei nuove tonalità per interpretare la città contemporanea

La collezione 2026 introduce sei nuove varianti cromatiche che ampliano il linguaggio estetico della gamma FGTR. Per la linea FGTR Classic arrivano le versioni Fluo Grigio Opaco/Giallo Fluo e Fluo Grigio Opaco/Fucsia Fluo, caratterizzate da dettagli ad alta visibilità e da un’anima fortemente contemporanea. A queste si aggiungono le nuove interpretazioni Blu Oro/Ottone e Candy Malto/Bianco, pensate per chi ricerca un equilibrio tra eleganza, personalità e stile urbano. Sul fronte FGTR Evo, MOMODESIGN punta invece su combinazioni più essenziali ma altrettanto distintive. Debuttano infatti le colorazioni Mono Blu Primavera Opaco/Silver e Mono Grigio Ceruleo/Grigio, due proposte che valorizzano le linee pulite del modello attraverso accostamenti cromatici raffinati e coerenti con il linguaggio estetico della mobilità urbana contemporanea.

Quando il design incontra la cultura di strada

A rendere ancora più evocativa la serata è stata la presenza di alcuni scooter Honda ZX appartenenti a collezionisti privati. Mezzi che rappresentano una vera icona per una generazione cresciuta tra personalizzazioni, aggregazione e vita di quartiere. Un richiamo che rafforza il legame tra FGTR e la scooter culture, confermando come il casco non sia soltanto un accessorio tecnico, ma un elemento di riconoscimento capace di raccontare appartenenza, stile e memoria urbana.

Un’icona che guarda avanti senza dimenticare le proprie radici

Con la collezione 2026, MOMODESIGN continua il percorso evolutivo di uno dei prodotti più rappresentativi della propria storia.