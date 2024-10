Ford Explorer, l’elettrico che combina potenza, comfort e versatilità

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Ford Explorer Media Drive Event è stata un’esperienza che ha permesso di testare a fondo il nuovo SUV 100% elettrico di Ford in scenari naturali spettacolari. L’evento, iniziato nei pressi di Pomigliano d’Arco, ci ha portato attraverso il Parco Nazionale del Vesuvio, dove l’Explorer ha dimostrato la sua potenza e versatilità. Le strade tortuose e impegnative del paesaggio vulcanico hanno messo in luce la stabilità offerta dal sistema di trazione e le avanzate sospensioni del SUV, che hanno garantito una guida sicura e confortevole anche nelle condizioni più difficili. Uno dei tratti distintivi dell’Explorer è il suo design, che combina eleganza e robustezza. Le linee esterne nette e dinamiche rispecchiano il carattere versatile del veicolo, mentre gli interni, spaziosi e realizzati con materiali di alta qualità, offrono comfort anche nei viaggi più lunghi a tutti i passeggeri. La plancia, equipaggiata con un ampio touchscreen, consente di gestire con facilità tutte le funzionalità del veicolo, dall’infotainment al monitoraggio delle prestazioni energetiche in tempo reale.

Questa combinazione di potenza e sostenibilità ne fa un SUV capace di unire efficienza e prestazioni. Durante l’evento, Fabrizio Faltoni, presidente e amministratore delegato di Ford Italia, ha sottolineato che, nonostante la forte spinta verso l’elettrificazione, il marchio ha posticipato al 2035 la sua completa transizione verso i veicoli elettrici, in risposta alla domanda di mercato ancora limitata. Il Ford Explorer elettrico 2024 offre specifiche di prestazioni impressionanti. La versione Extended Range AWD è dotata di un motore elettrico da 250 kW (340 CV), con una coppia di 679 Nm. Questo modello accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,3 secondi, rendendolo un SUV potente e agile. Per quanto riguarda la versione RWD, questa ha 286 CV e una coppia di 545 Nm. In termini di autonomia, "l’americano" è dotato di una batteria da 82 kWh. Per il modello AWD, l'autonomia dichiarata dalla Casa, compresa tra 532 e 566 km, mentre la versione RWD, tra 572 e 602 km, sembra verosimile.

Il sistema "Plug & Charge" si è rivelato un punto di forza del veicolo, permettendo una ricarica semplice e veloce presso le stazioni compatibili, migliorando così l'accessibilità e la praticità della mobilità elettrica. La giornata, che si è conclusa con una visita a un’oasi naturalistica sul litorale domizio, ha offerto un momento di riflessione sull’importanza di una mobilità rispettosa dell’ambiente. Ford, con l'Explorer, dimostra la sua volontà di guidare la transizione verso un futuro più sostenibile, puntando su innovazioni tecnologiche e un design accattivante.

L’Explorer elettrico si presenta come un SUV innovativo, capace di coniugare potenza, versatilità e sostenibilità, offrendo prestazioni elevate in un veicolo dal design moderno e confortevole. Per quanto riguarda i prezzi, il Ford Explorer parte da 41.500 € per la versione Standard Range RWD, mentre il modello Extended Range RWD ha un prezzo di 49.000 €.