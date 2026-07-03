Mercedes-Benz Italia punta su Luca Secondini: guiderà il Marketing per accelerare la trasformazione data driven del marchio

Mercedes-Benz Italia accelera il proprio percorso di trasformazione organizzativa e punta su un manager cresciuto all'interno del Gruppo. Luca Secondini è il nuovo Direttore Marketing e assume la guida della Direzione Data Driven Customer Journey, la struttura nata per rafforzare le sinergie tra le diverse aree aziendali e costruire un'esperienza cliente sempre più coerente, fluida e orientata ai dati. Una nomina che si inserisce nella strategia di evoluzione del marchio, sempre più focalizzata sull'integrazione delle funzioni e sulla centralità del cliente.

Una carriera costruita in quasi trent'anni

Cinquantasette anni, nato a Melbourne ma romano d'adozione, Secondini è laureato in ingegneria meccanica e ha iniziato il proprio percorso professionale con la Casa di Stoccarda nel 1996. All'interno della divisione Mercedes-Benz Trucks ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità, maturando una profonda conoscenza del business. Nel 2004 gli viene affidata la responsabilità del Marketing Truck, esperienza che gli consente di sviluppare una visione sempre più integrata delle dinamiche commerciali e strategiche del Gruppo.

Dalla mobilità alle strategie commerciali

Nel 2008 entra nel mondo Mercedes-Benz Financial, assumendo il ruolo di Managing Director Fleet Management Italy di MB CharterWay S.p.A. Per oltre sette anni guida lo sviluppo del business dedicato alle flotte aziendali e al noleggio a lungo termine, contribuendo alla crescita della società e accompagnando importanti progetti di trasformazione organizzativa. Dal 2015 approda in Mercedes-Benz Financial Services S.p.A. come Sales & Marketing Director, dove coordina le strategie commerciali e di marketing con l'obiettivo di favorire una crescita profittevole, ampliare l'offerta e consolidare la customer loyalty.

La sfida della nuova Customer Journey

Negli ultimi anni Secondini ha inoltre rafforzato il coordinamento delle iniziative condivise con Mercedes-Benz Italia, contribuendo allo sviluppo di campagne integrate e di soluzioni sempre più customer-oriented. La nuova Direzione Data Driven Customer Journey nasce proprio con l'obiettivo di mettere a sistema competenze, dati e processi, creando un'organizzazione capace di offrire un'esperienza cliente omogenea lungo tutti i punti di contatto con il marchio e di rispondere con maggiore rapidità ai cambiamenti del mercato.

La visione di Marc Langenbrinck

Il Presidente di Mercedes-Benz Italia, Marc Langenbrinck, sottolinea il valore strategico della nomina di Secondini e della nuova organizzazione: "Siamo certi che, grazie alla sua esperienza, Luca saprà guidare con successo questa nuova e delicata fase riorganizzativa che punta a rendere sempre più efficace la customer journey, in tutti i suoi touchpoint, attraverso l’integrazione e la sinergia tra le diverse aree di business.

Questo processo, che chiamiamo internamente “One Customer”, unisce tutte le funzioni legate al cliente, tra vendite, postvendita e servizi finanziari – inclusi leasing, finanziamento e assicurazioni – all'interno di un'unica organizzazione. Il risultato di questa trasformazione sarà un'organizzazione più forte ed efficiente, in grado di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato e alle esigenze dei clienti”.