Mini Aceman, l’elettrica inglese lancia la sfida a Jeep Avenger e Alfa Romeo Junior

Mini ha svelato sotto i riflettori del Salone di Pechino 2023 la nuova Mini Aceman, crosover compatto 100% elettrico che va a posizionarsi tra gli altri due modelli della Casa inglese a zero emissioni, ovvero le Mini Countryman e Cooper. Erede della Clubman, il nuovo modello misura 407 cm di lunghezza, 175 di larghezza e 149 di altezza e va a contrapporsi alle recenti Jeep Avenger e Alfa Romeo Junior.

Mini Aceman, il design

La nuova Aceman riprende l’ultimo linguaggio stilistico del marchio visto sui due modelli sopra citati e caratterizzato da linee decise e moderne e strizza l’occhio al mondo dell’out-door, inoltre non mancano dettagli distintivi come il tetto sospeso e la griglia anteriore ottagonale. Dietro troviamo un portellone leggermente inclinato, lambito ai lati dai proiettori con la classica bandiera dell’Union Jack e più in basso troviamo il fascione paraurti in plastica che incorpora la protezione sottoscocca.

Abitacolo

Nonostante le dimensioni compatte, gli interni permettono di ospitare fino a 5 passeggeri, mentre il vano bagagli ha spazio per ben 300 litri. La pancia è estremamente minimal e tecnologica: al centro troviamo un unico schermo touch oled circolare da 9,44 pollici che permette di controllare le principali funzioni della vettura, come quelle dedicate alla strumentazione e all’infotainment, mentre subito sotto troviamo alcuni tasti fisici. Il volante sportivo è a tre razze e ospita alcuni comandi, anch’essi fisici.

Motore e autonomia

Disponibile nelle varianti E ed SE, rispettivamente con potenze pari a 184 CV e 218 CV, la Aceman vanta anche batterie da 43 kWh o 54 kWh, con la prima che offre 300 km di autonomia dichiarata, mentre il secondo accumulatore raggiunge i 400 km. Con il sistema di ricarica veloce si passa dal 10 all'80% in circa 30 minuti.

Prezzo

La Mini Aceman sarà disponibile in concessionaria nel corso dell'autunno 2024 e potrà essere acquistata ad un prezzo di partenza di circa 43.