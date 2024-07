OCTYMA di Brembo si aggiudica l’A' Design Award and Competition 2024

Ascolta ora 00:00 00:00

Brembo, leader mondiale nel settore dei sistemi frenanti ad alte prestazioni, ha conquistato il cuore della giuria dell'A' Design Award and Competition 2024 con la sua pinza freno OCTYMA, aggiudicandosi il Platinum Award nella categoria design di parti di veicoli e accessori auto.

Il design

OCTYMA rappresenta il connubio tra ingegneria avanzata e design innovativo. Caratterizzata da una forma audace e da dettagli minuziosi, questa pinza freno in alluminio a 8 pistoni offre prestazioni di alto livello. Il nome stesso, derivato dalla parola latina "octo" che significa otto, richiama il numero dei pistoni e simboleggia un'incommensurabile forza e dinamismo, ideali per le vetture ad alto contenuto tecnologico. Le linee di OCTYMA non sono solo un omaggio al design sportivo, ma sono studiate per integrarsi con i veicoli più esclusivi, come il Range Rover Sport SV. Il suo design ergonomico ottimizza l'efficienza frenante grazie alla disposizione innovativa dei pistoni, che assicura una distribuzione uniforme della pressione e un controllo ottimale in ogni condizione di guida.

A' Design Award

L'A' Design Award and Competition è uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel panorama internazionale del design industriale. Celebra l'eccellenza e l'innovazione attraverso una valutazione rigorosa dei progetti presentati. Il Platinum Award conferito a OCTYMA sottolinea non solo la maestria tecnica e l'ingegnosità della sua progettazione, ma anche il valore strategico che Brembo attribuisce al design come driver di successo e leadership nel mercato automobilistico globale.

Evoluzione e innovazione

OCTYMA incarna anche l'impegno continuo di Brembo nell'anticipare e

soddisfare le esigenze dei clienti più esigenti. Ogni aspetto del suo design è stato concepito per superare gli standard di qualità e funzionalità, ponendo Brembo all’avanguardia nel settore delle soluzioni frenanti avanzate.