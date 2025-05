Peugeot E-3008 e E-5008 Dual Motor: più potenza, più trazione, stesso stile

Ascolta ora 00:00 00:00

Mulhouse, maggio. Al confine tra Francia, Germania e Svizzera, in una giornata tersa che profuma d’estate anticipata, le colline dell’Alsazia si stendono morbide all’orizzonte. Qui, nei pressi del quartier generale tecnico di Peugeot, abbiamo provato le nuove E-3008 ed E-5008 Dual Motor da 325 cavalli, le varianti a trazione integrale dei SUV elettrici di segmento C e D. Un contesto ideale per testare le promesse dinamiche di questa doppia offensiva green del Leone.

La vera novità è nascosta sotto la carrozzeria scolpita: due motori elettrici – uno anteriore da 213 CV e uno posteriore da 112 CV – per una potenza complessiva di 325 CV e 509 Nm di coppia. La trazione integrale è di serie e il risultato, su strada, si sente: la E-3008 scatta da 0 a 100 km/h in appena 6 secondi, mentre la sorella maggiore, la E-5008 a sette posti, impiega mezzo secondo in più. Ma non è solo questione di numeri: la risposta dell’acceleratore è pronta, la gestione della coppia efficace anche nei tornanti in salita, e le quattro modalità di guida (Normal, 4WD, Sport, Eco) adattano l’erogazione alle esigenze del momento.

Tra le curve di montagna nei pressi di Basilea, il nuovo assetto convince: rigido il giusto, sempre composto, con un comfort acustico elevato grazie all’assenza di vibrazioni e al buon lavoro di isolamento dell’abitacolo. Quest’ultimo si conferma un punto di forza Peugeot, con il Panoramic i-Cockpit, materiali curati e tanto spazio: nella E-5008 il bagagliaio arriva a 2178 litri con due posti attivi. L’autonomia? Fino a 490 km per la E-3008 e 467 km per la E-5008, grazie alla batteria da 73 kWh netti. La ricarica rapida dal 20 all’80% richiede circa mezz’ora.

Le nuove versioni Dual Motor si inseriscono nella strategia Peugeot di elettrificazione totale: 12 modelli elettrici già in gamma, una leadership consolidata in Europa e un’attenzione crescente alle prestazioni. Per chi cerca un SUV elegante, efficiente ma anche brillante e sicuro in tutte le stagioni, l’alternativa ora è doppia. Ed è francese.