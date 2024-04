Le pinze freno Brembo protagoniste del Fuorisalone 2024

Brembo sbarca al Fuorisalone 2024 con un prodotto speciale. L’azienda leader del settore nello sviluppo e nella produzione di impianti frenanti per veicoli ha presentato 12 pinze freno negli esclusivi colori Sesia&Co., studiati per il mondo dell’interior design, capaci di trasformare le componenti in elementi d’arredo autentici.

Il design

I colori del prodotto sono il risultato di un'analisi dettagliata e dell'impegno costante per la perfezione da parte di Sesia&Co.. Lo studio ha permesso di ottenere una vasta gamma di colorazioni, consentendo sia combinazioni monocromatiche che multicolori con materiali, mantenendo un'elevata coerenza estetica in ogni contesto. Il progetto ha l’obiettivo di esaltare il design distintivo delle pinze Brembo come componente tecnica funzionale in frenata e non solo. I prodotti in questione vengono considerati anche con un’altra chiave. Si tratta, infatti, di un oggetto che si sposa perfettamente con il contesto unico ed esclusivo fuori dalla sua tradizionale collocazione senza però perdere l’identità dell’azienda e mantenendo un equilibrio con l’ambiente in cui è avvenuta l’esposizione.

Le pinze in esposizione

Brembo può confermarsi produttore con alte prestazioni, affidabilità e tecnologica. Le pinze non sono tutte identiche per quanto riguarda il materiale, la lavorazione e le finiture. Tra le 12 pinze esposte, emerge una particolare in colorazione Cielo di Sesia&Co., adornata con un'immagine aerografata raffigurante un drago, un simbolo di coraggio e forza nell'Oriente, concepito e realizzato da Kep.Italia. Questa presentazione anticipa il lancio simultaneo delle pinze freno Brembo X-Style in Cina, già disponibili in alcuni colori e modelli in Europa. Presto, la collezione sarà arricchita da una nuova gamma di colori pensata appositamente per i veicoli elettrici, offrendo così al cliente finale la possibilità di personalizzare il colore delle proprie pinze freno in base al proprio gusto e stile.

L’importanza dei colori

Esplorando i colori primari e secondari, insieme alle sfumature analoghe e complementari, e giocando con la luminosità e la saturazione, lo studio del colore si rivela un percorso in costante evoluzione. Brembo ha abbracciato questa sfida sin dagli anni '90, trasformando il colore in un elemento distintivo delle sue pinze freno. Sebbene il rosso sia l'icona per eccellenza, Brembo offre oltre 150 opzioni di colore. Le tonalità di giallo e oro, ad esempio, sono spesso associate agli impianti con dischi freno in carbonio ceramico, mentre i vari sfumati di blu incarnano un connubio di sportività ed eleganza. Non meno rilevanti sono le svariate tonalità di grigio disponibili. Confermando il suo impegno nell'esplorare e utilizzare il colore in modo innovativo, Brembo ha partecipato al progetto Sesia&Co. durante il Fuorisalone 2024 il quale vede la collaborazione con Boffi|DePadova, noto marchio italiano nel mondo dell'arredamento di design, e Kep.

Italia, azienda leader nella produzione di caschi per l'equitazione.