Svolta Alfa Romeo, il rilancio parte dell'erede di Tonale

Alfa Romeo riparte da Melfi. E sarà una "Nuova" Alfa Romeo. Per il blasonato marchio del gruppo Stellantis, con la novità programmata entro la fine del 2027, si apre ufficialmente un nuovo percorso nel segno della tradizione. Sarà un C-Suv e sostituirà il Tonale. Emanuele Cappellano, responsabile di Stellantis per l’Europa Allargata, ha mostrato solo un particolare del posteriore del nuovo Suv e subito si nota un importante cambio di passo a livello stilistico. “E’ un piccolo dettaglio, ma è il massimo che in questo momento posso condividere”, ha spiegato il manager in occasione del “Tavolo Automotive” che si è svolto al ministero delle Imprese e del Made in Italy. “Il team design di Alfa Romeo (la base è Torino, ndr) - ha subito aggiunto - è al lavoro sugli ultimi particolari, ma come vedete l’auto è già pronta. Vi posso assicurare che incarna una vera Alfa Romeo per carattere e stile e che è davvero bellissima!”.

Lo spazio che il Tonale lascerà libero nello stabilimento di Pomigliano d’Arco sarà occupato dal progetto “E-car” che dal 2028 affiancherà l’intramontabile Fiat Pandina.

Il nuovo Suv di medie dimensioni, dunque, nascerà nella fabbrica di Melfi e si avvarrà della piattaforma “STLA Medium” in grado di ospitare diverse tipologie di alimentazione. Sulla stessa piattaforma viene prodotta la nuova Jeep Compass e presto lo sarà anche per la nuova Lancia Gamma, insieme all’offerta francese Ds.

Sempre per il Biscione è prevista una nuova berlina del segmento C, sviluppata sulla piattaforma modulare “STLA One”, mentre il Suv Junior (ex Milano) sarà oggetto di una rivisitazione.

Giulia e Stelvio? Per ora si sa solo che la produzione a Cassino continuerà fino al 2027. Il loro futuro è legato a quello dello stabilimento laziale per il quale si prospetta una partnership con un altro gruppo, probabilmente cinese. Giulia e Stelvio, ma anche la Giulietta messa fuori produzione, in base alla linea e alla grinta delle motorizzazioni, vengono considerate dagli appassionati le ultime vere Alfa Romeo.

Per Giulia e Stelvio, i cui nuovi modelli sarebbero già dovuti essere sui vari mercati, ritardo nel lancio e ripensamenti vari sono dovuti alla volontà della precedente gestione di Stellantis, con Carlos Tavares al volante, di produrre entrambi modelli solo con alimentazione elettrica. Quindi, arrivato Antonio Filosa, il cambio di strategia che pone sempre il mercato al centro.

Entro l’anno il ceo farò sapere quale sarà e con chi il futuro di Cassino, insieme ai programmi del gruppo per il marchio premium Alfa Romeo, rispetto alle ultime anticipazioni, e soprattutto per quello luxury Maserati.