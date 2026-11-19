Nel gennaio del 2021, sette persone lasciano OpenAi e fondano Anthropic. Con un salto nel futuro di quasi sei anni, Anthropic oggi sbarca ufficialmente sul Nasdaq, mentre OpenAi continua a posticipare la sua quotazione.

L’ipo della società fondata da Dario Amodei si preannuncia come uno degli appuntamenti più rilevanti dell’anno per i mercati finanziari, seconda sola alla quotazione di SpaceX di giugno. Sul tavolo ci sono 825 milioni di azioni a un prezzo di 83 dollari, superiore all’ipotesi iniziale che prevedeva una forchetta tra i 70 e i 78, con una raccolta potenziale fino a 68,1 miliardi di dollari. Accanto a questa operazione si affianca l’acquisto di ulteriori 26 miliardi di dollari di azioni da parte di sette partner industriali strategici, tra cui Nvidia, Microsoft, Google e Broadcom. A spingere la domanda, con la richiesta degli ordini già ampiamente superiore all’offerta, c’è il possibile ingresso accelerato di Anthropic nel Nasdaq 100.

Guardando ai numeri, la società guidata da Amodei raggiungerebbe una capitalizzazione di circa 1.000 miliardi di dollari sulla base delle azioni in circolazione e quasi 1.490 miliardi considerando la diluizione completa. Una dimensione che la porterebbe immediatamente nel gruppo delle maggiori società quotate del comparto tecnologico e dei semiconduttori. Con una simile valutazione, verrebbe scambiata a circa 42,5 volte il fatturato degli ultimi dodici mesi, un multiplo che lascia in ombra Amazon e Alphabet che, rispettivamente, trattano a 3,5 e 7,3 volte il loro fatturato.

Oggi sarà una giornata da ricordare per i fondatori di Anthropic, non solo perché la loro creatura sbarcherà in Borsa, ma perché sarà il loro primo giorno da multimiliardari. Due fratelli, Dario e Daniela Amodei, tre dottori di ricerca, Tom Brown, Jared Kaplan e Sam McCandlish, un ex giornalista, Jack Clark, e una persona che ha abbandonato gli studi universitari ma che poi ha incontrato il Papa per parlare dei rischi dell’IA, Christopher Olah. Oggi, con il suono della campanella alle 15.30 italiane, ognuno di loro incasserà 250 milioni di dollari a testa e manterrà una quota del valore di 18 miliardi.

Ma Wall Street non può ignorare la questione Nvidia: martedì, dopo la chiusura del Nasdaq, sono stati presentati i risultati trimestrali con un fatturato record da 115,8 miliardi, in rialzo del 103% sull’anno scorso e superiore anche alle attese. Anche gli utili sono saliti del 105% a 65,3 miliardi. Per la prima volta la società ora affidata ad interim alla ceo Colette Kress oltrepassa la soglia psicologica dei cento miliardi ricavi trimestrali. Eppure, nonostante ieri in premarket le azioni guadagnassero quasi il 4%, la situazione si è rapidamente capovolta all’apertura dei mercati, arrivando a una perdita del 2,9%.

Sul titolo hanno pesato l’incertezza sul prossimo ceo della società, con Jensen Huang che spera di tornare al timone mentre la società lo esclude, e il nuovo blocco alla vendita di chip verso la Cina dopo le dimissioni dell’ex ceo e la rivelazione di un rapporto diretto tra Huang e una presunta spia cinese. Uno stop che potrebbe incidere sugli accordi commerciali tra Washington e Pechino, che sono al tavolo del summit in corso a Shenzen tra Trump, Xi e Putin.