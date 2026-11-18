Brembo conferma il massimo punteggio di CDP per il cambiamento climatico e la gestione delle risorse idriche. La doppia “A” mantiene il gruppo nella lista delle aziende meglio valutate dall’organizzazione non profit per queste due aree. Il riconoscimento accompagna i progressi dichiarati sull’impiego di energia rinnovabile, sulla riduzione dell’intensità delle emissioni e sul monitoraggio dell’acqua negli stabilimenti, sulla base delle informazioni presentate nell’ultimo Annual Report.

Elettricità rinnovabile all’88%

Nel 2025 la quota di elettricità proveniente da fonti rinnovabili ha raggiunto l’88%, rispetto all’84% dell’anno precedente. La copertura è arrivata al 100% in Italia, Messico, Brasile e Spagna.. Le emissioni Scope 1 e 2, rapportate a ogni tonnellata di materiale fuso, sono diminuite del 24% rispetto al 2024 e di oltre il 67% rispetto al 2020. L’indicatore misura l’intensità emissiva della produzione, considerando le emissioni dirette e quelle associate all’energia acquistata. Il miglioramento segnala dunque una riduzione delle emissioni per unità di materiale lavorato, senza coincidere necessariamente con un calo della stessa entità delle emissioni totali.

Acqua riciclata e controlli in tutti gli impianti

Sul fronte delle risorse idriche, Brembo dichiara di aver riciclato nel 2025 quasi 100 mila metri cubi d’acqua, equivalenti a circa 40 piscine olimpioniche. Il gruppo ha inoltre raggiunto l’obiettivo di misurare prelievi, utilizzi significativi e scarichi in tutti i siti produttivi. Il monitoraggio esteso consente di raccogliere informazioni sulle diverse fasi della gestione idrica e di confrontare gli interventi realizzati negli stabilimenti.

Dati da 18 Paesi, valutazione confermata

Alla rendicontazione hanno contribuito i siti presenti nei 18 Paesi in cui opera il gruppo, con informazioni elaborate da una squadra centrale di ingegneri, scienziati ambientali e chimici. “In Brembo affrontiamo la sostenibilità con obiettivi concreti e criteri comuni in tutto il Gruppo. I dati raccolti nei diversi Paesi ci aiutano a capire quali interventi funzionano e a estenderne i risultati. La conferma della doppia A di CDP riconosce la solidità di questo lavoro condiviso”, ha dichiarato Andrea Rocco, Chief Sustainability & Risk Officer di Brembo. La conferma nella A List, dopo il risultato già ottenuto nel 2025, arriva da un sistema che analizza annualmente i dati di oltre 22 mila aziende.