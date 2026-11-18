L’intelligenza artificiale sostituirà mai il medico? E’ stata questa la domanda al centro della 61ª giornata Salvatore Maugeri, organizzata all’IRCCS Maugeri di Pavia dal titolo “Le Persone Alla 61ª Giornata Salvatore Maugeri, scienza, istituzioni e Chiesa a confronto sul futuro della medicina. Tra robotica e diagnosi predittive, l’obiettivo è governare l’innovazione senza perdere la centralità del rapporto medico-paziente. Il presidente esecutivo di Maugeri, Luca Damiani, chiede che le strutture sanitarie abbiano accesso alle tutele contro i rincari dell’energia e tetti di spesa coerenti con le nuove tariffe della riabilitazionecurano le Persone. E l’IA? Dalla Rerum Novarum alla Magnifica Humanitas: l’eredità di Salvatore Maugeri per la sanità del futuro”.

L’intelligenza artificiale in Sanità ha potenzialità enormi: riduce le percentuali di errore umano, migliora e velocizza le diagnosi, prevede lo sviluppo delle patologie, elabora mole di dati enormi e aiuta a personalizzare le terapie, ottimizza la gestione del personale e delle aziende sanitarie. Applicata alla robotica può supportare i pazienti e accompagnare il recupero dell’autonomia. Ma ci pone davanti a temi etici e alla responsabilità di governare questo strumento con senso critico nel contempo di renderlo accessibile a tutti, in modo che chiunque possa beneficiarne.

61ª giornata Salvatore Maugeri Da sx Chiara Maugeri, Amalia Ercoli Finzi, Elvina Finzi, Luca Damiani

“L’Ai può certamente supportare i sanitari e migliorare i processi ma non può comprendere la paura di chi soffre e sta attraversando un momento di fragilità, né sostituire la relazione di fiducia fra paziente e medico – ha spiegato Luca Damiani, Presidente Esecutivo ICS Maugeri S.p.A. SB e Fondazione Salvatore Maugeri, dal palco della 61° Giornata Salvatore Maugeri -. Il messaggio emerso oggi è che l’umanità delle cure non può andare persa. Non dobbiamo avere paura dell’innovazione, ma dobbiamo essere capaci di governarla. Perché questo si concretizzi, occorre mettere le strutture ospedaliere che operano nella sanità pubblica nella condizione di poter investire nell’innovazione e nella cybersecurity”.

Nuove tecnologie comportano, infatti, maggiori consumi energetici per le aziende sanitarie e nuovi rischi: affidabilità dell’IA, tutela dei dati e l’impatto sull’ambiente sono tutti temi chiave nella costruzione della sanità del futuro.

“Il tema energetico ci sta molto a cuore – è l’appello lanciato alla politica da Luca Damiani -. Gli ospedali forniscono servizi essenziali 24 ore su 24 ma non sono considerati al pari delle aziende energivore e il caro energetico pesa sui conti delle strutture e, di conseguenza, anche sui servizi ai cittadini. L’industria della sanità e il Servizio sanitario nazionale soffrono l’assenza di sussidi e di investimenti agevolati. Continuiamo a investire nelle attrezzature, ma queste assorbono sempre più energia, che ha costi in continuo aumento. Per questo che chiediamo al Governo dei contributi: abbiamo la necessità di fare degli investimenti nel fotovoltaico o in altri tipi di energia green”.

Oltre al costo dell’energia, le aziende sanitarie si trovano a fare i conti anche con la sostenibilità economica, a partire dalle tariffe riservate alla medicina riabilitativa. “Chiediamo a gran voce al Governo di focalizzare l’attenzione sulle tariffe nell’ambito della medicina riabilitativa: nonostante siano state aggiornate a luglio 2026 le tariffe non sono ancora state completamente applicate e i tetti di spesa non sono ancora stati rivisti”, è l’appello di Damiani. Il rischio è quello di vedere “aumentare le liste d’attesa e le tariffe. Questo ha impatti negativi sulla linearità, perché quello che chiedevamo come operatori era invece una linearità tra aumento delle tariffe e quello dei tetti”. E poi aggiunge: “Le tariffe riabilitative erano ferme dal 2012 e sono ben 14 anni che abbiamo delle difficoltà anche a causa del picco inflattivo che nel frattempo è arrivato fino al 25,6%. Diventa insostenibile dare risposte ai nostri dipendenti e a tutti i lavoratori della sanità, in particolare fisioterapisti, operatori dell’assistenza e infermieri”.

della 61ª giornata Salvatore Maugeri La platea della 61a Giornata S. Maugeri a IRCCS Maugeri Pavia

Sul palco del Centro Congressi Maugeri si sono alternate le Lectio Magistralis di Padre Antonio Spadaro, Sottosegretario del Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede, e di Giuseppe Remuzzi, Direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, seguiti da una tavola rotonda con Mons. Renzo Pegoraro, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, Fosca Giannotti, Ordinaria di Intelligenza Artificiale presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, e Massimo Chiriatti, saggista, autore televisivo e docente di Ethics for AI alla Luiss.

La riflessione conclusiva è stata affidate ad Amalia Ercoli Finzi, ingegnere aeronautico e scienziata, ed Elvina Finzi, saggista, in un dialogo a due voci sul tema “Le persone, l’IA, l’intelligenza di domani”.

A dare una dimostrazione concreta di come la tecnologia possa affiancare il lavoro dei professionisti sanitari è stato AlterEgo, la piattaforma robotica nata dalla collaborazione tra Maugeri, l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e l’Università di Pisa, attualmente in fase di sperimentazione nei percorsi assistenziali per pazienti con patologie neurodegenerative presso l’IRCCS Maugeri Camaldoli. Il robot ha fatto il suo ingresso in sala, mostrando alcune delle capacità con cui può supportare i sanitari nell’assistenza ai pazienti.

Nel corso della Giornata, il confronto tra uomo e intelligenza artificiale è uscito dalla dimensione teorica per coinvolgere direttamente il pubblico. Un video ha messo a confronto le risposte di quattro diversi sistemi di IA alle domande di operatori sanitari e pazienti, mostrando prospettive e approcci differenti. A conclusione, le stesse intelligenze artificiali hanno rivolto una domanda ai presenti: “Quando vi affidate a me per prendere una decisione, riuscite a mantenere il vostro pensiero critico o rischiate, poco alla volta, di smettere di farlo?” Un interrogativo che sintetizza una delle sfide più importanti poste dall’innovazione: utilizzare le potenzialità della tecnologia senza rinunciare alla capacità di valutare, scegliere e decidere.

Proprio su questo equilibrio si gioca il futuro della sanità: sostenere le strutture sul piano economico ed energetico, investire nell’innovazione e governare la rivoluzione digitale senza delegare alle macchine il pensiero critico ed etico. Una sfida che richiede risorse, visione e responsabilità, affinché il progresso tecnologico continui a migliorare la qualità delle cure senza perdere di vista ciò che le rende davvero tali: la centralità della persona.