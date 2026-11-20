Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto nel concorso n. 185 di giovedì 19 novembre, con il Jackpot che arriva a 56,6 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera venerdì 20 novembre. È festa però per una persona che ha centrato 1 Punto 4SS e 1 Punto 4 da 64.502,64 euro complessivi. La giocata vincente è stata realizzata ad Altopascio (Lucca) presso il punto di vendita Sisal Collodi Fabio situato in Via Cavour, 8. Combinazione vincente: 22 – 38 – 54 – 61 – 68 – 75 – J 2 - SS 8.

Il Sistema della Bacheca Sisal denominato L’Isolotto, ideato dal Bar Michela Santonicola situato in Via Provinciale Nocera Sarno, 32 a Nocera Inferiore (Salerno) ha realizzato oltre ai 2 punti 5 anche 5 “Punti 4”, 4 “Punti 3” e 12 “Punti 2” per una vincita complessiva di 84.847,83 euro.

Suddiviso in 24 quote da 7 euro ciascuna, il sistema ha garantito una vincita di 3.535,32 euro per ogni singola cedola: 15 sono state acquistate direttamente dai clienti del punto vendita di Nocera Inferiore, le restanti quote sono state distribuite e vendute presso altri punti vendita in Italia. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 19 novembre ha assegnato 299.663 vincite