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Aziende

Da Esselunga una sneaker in edizione limitata per i lovers

Una versione esclusiva dell’iconica Adidas Grand Court 3.0, da domani disponibile solo su www.esselunga.it

Luca Romano
Sneaker Adidas Grand Court 3.0
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È tempo di Milano Fashion Week e, nella settimana più cool di settembre, ogni occasione si trasforma in un’opportunità per mostrare il proprio Shopping Attitude: per strada, in ufficio, all’aperitivo, ma anche tra le corsie del supermercato, perché lo stile non conosce luoghi né etichette. Da questa idea nasce la collaborazione tra Esselunga e Adidas, che presentano una speciale reinterpretazione dell’iconica sneaker adidas Grand Court 3.0, pensata per accompagnare gli Esse Lovers – e non solo – in ogni momento della giornata, unendo comfort, unicità e stile.

Disponibile da domani, 22 settembre, esclusivamente online su esselunga.it - con spedizione gratuita in tutta Italia -, la sneaker si distingue per il suo design versatile e senza tempo, caratterizzato da linee classiche e un comfort garantito dalla soletta Cloudfoam, che offre morbidezza a ogni passo. In questa edizione speciale, di soli 3.000 paia, il modello si arricchisce di alcuni dettagli esclusivi: la sneaker presenta il logo Esselunga e un lace tag coordinato mentre, all’interno della confezione, sono inclusi lacci e soletta brandizzata, per una completa personalizzazione. Una limited edition in vendita al costo di 85,00 euro, fino a esaurimento scorte, dedicata a tutti gli amanti dello stile e a chi desidera indossare un prodotto iconico.

Attraverso questa iniziativa, inoltre, Esselunga sostiene il programma AYA – Adolescents & Young Adults di Humanitas, coordinato dalla dott.ssa Alexia Bertuzzi. Uno dei primi progetti nati in Italia per rispondere ai bisogni clinici, psicologici e sociali dei giovani tra i 16 e i 39 anni che stanno affrontando una malattia onco-ematologica. In questa fascia d’età, che si colloca tra il mondo dell’Oncologia pediatrica e quella dell’adulto, una diagnosi di tumore interrompe il percorso fisiologico di crescita a livello personale, scolastico, lavorativo e sociale. Dal punto di vista clinico invece le patologie oncologiche in questa fascia d’età hanno caratteristiche biologiche peculiari e uniche, che li rendono tumori rari, indipendentemente dal tipo, e difficili da diagnosticare, fattori che ne complicano il percorso terapeutico e la prognosi.

Per ogni paio di sneaker acquistato, Esselunga devolverà 20 euro a Fondazione Humanitas per la Ricerca a sostegno del progetto. I fondi contribuiranno a finanziare il programma AYA, caratterizzato da un approccio multidisciplinare che integra cure mediche, Ricerca e supporto psicosociale, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei giovani pazienti, accompagnarli nel percorso di cura e aiutarli a costruire con maggiore fiducia il proprio futuro.

sneaker adidas Grand Court 3.0
sneaker adidas Grand Court 3.0
EsselungaSneakersAdidasMilan Fashion Week

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