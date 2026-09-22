Per i dipendenti Ferrero un premio da 2.500 euro

Oltre 2.500 euro lordi di premio per i 7mila dipendenti italiani della Ferrero. L’annuncio è stato dato dal gruppo della Nutella in occasione del confronto sindacale in agenda ieri. L’accordo integrativo fissava, per l’esecizio 2025-2026, un premio massimo teorico pari a 2.730 euro lordi. A determinare l’importo sono due indicatori: il risultato economico complessivo dell’azienda, che pesa per il 30%, e il risultato gestionale specifico di stabilimento o area (per il 70%). I dati registrati nell’esercizio di Ferrero evidenziano un andamento positivo: la percentuale media di raggiungimento degli obiettivi ha superato il 90% dei target previsti. Il risultato si traduce in premi differenziati in base alla sede. L’importo più alto è quello riconosciuto all’area Sant’Angelo, con 2.555,47 euro lordi.

Il premio sarà erogato con la busta paga di ottobre. Per i lavoratori ci sarà anche la possibilità di destinare una parte del premio alla piattaforma Ferrero Care, trasformando una quota in servizi di welfare. La quota convertita non sarà soggetta a tassazione né a contribuzione e beneficerà di un ulteriore contributo aziendale pari al 20%. Le prestazioni disponibili sulla piattaforma riguardano diversi ambiti, dalla famiglia all’assistenza sanitaria, dalla previdenza complementare ai servizi alla persona e al tempo libero.