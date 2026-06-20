Enel, il titolo del Gruppo guidato da Flavio Cattaneo tra i più apprezzati dagli analisti di borsa per la seconda metà del 2026

Le prospettive di Enel continuano a convincere il mercato finanziario. A pochi giorni dall'avvio della seconda metà del 2026, il gruppo energetico raccoglie valutazioni positive da parte delle principali banche d'affari nazionali e internazionali, che ne apprezzano la capacità di coniugare crescita, impegno sulle rinnovabili e remunerazione degli azionisti. Un orientamento che trova conferma anche nell'ultimo Strategy Report di Intesa Sanpaolo, dove Enel viene inserita tra le principali scelte d'investimento per il secondo semestre dell'anno. L’istituto finanziario piemontese, infatti, conferma la raccomandazione d’acquisto sul titolo e un prezzo obiettivo di 10,7 euro per azione.

Secondo i suoi analisti, i risultati del primo trimestre 2026 hanno rafforzato ulteriormente la fiducia del mercato, mostrando una performance in linea con le aspettative e una traiettoria che può concretamente portare il gruppo nella parte alta delle previsioni formulate per l'intero esercizio.

Tra gli aspetti maggiormente valorizzati emerge la gestione della struttura finanziaria, considerata un elemento chiave per sostenere gli investimenti nelle energie rinnovabili e, allo stesso tempo, garantire una remunerazione crescente agli azionisti. A sostenere i conti contribuiscono inoltre gli investimenti nelle reti, l'integrazione delle diverse attività energetiche e la strategia di copertura adottata sulla commercializzazione di energia da fonti green.

Per Intesa Sanpaolo, la strategia portata avanti dal management guidato da Flavio Cattaneo trova riscontro nei risultati ottenuti. Il modello di crescita combina infatti lo sviluppo organico con operazioni selettive di fusione e acquisizione in mercati caratterizzati da sistema regolatorio stabile e prospettive economiche favorevoli, come gli Stati Uniti, dove la domanda di elettricità continua a mostrare segnali di forte espansione (si veda, ad esempio, il crescente interesse nella domanda per i data center).

Sul fronte della remunerazione degli investitori, il rendimento medio da dividendo è stimato al 5,4% nel periodo 2026-2027. Considerando anche il programma di riacquisto azionario, il ritorno complessivo per gli shareholders sale al 6,7%.

Ma la fiducia degli analisti non si limita soltanto a Intesa Sanpaolo. Dopo la diffusione dei risultati del primo trimestre, il target price medio attribuito a Enel è salito a circa 10,3 euro per azione, rispetto ai 10 euro registrati dopo il Capital Markets Day e ai 9,1 euro di dicembre 2025. Un incremento di circa il 13% che testimonia il progressivo miglioramento delle valutazioni sul gruppo.

Tra le stime più elevate figura quella di Alpha Value, che assegna un prezzo obiettivo di 12,65 euro, seguita da Goldman Sachs con 12 euro. Barclays, Equita e Kepler indicano invece un target di 11 euro per azione, accompagnato da raccomandazioni di acquisto.

Restano positive anche le valutazioni di UBS, che fissa il target a 10,65 euro, di Jefferies a 10,6 euro e di Banca Akros a 10,5 euro. JP Morgan e Mediobanca indicano entrambe un valore di 10,4 euro, con quest'ultima che mantiene una raccomandazione "outperform". Nel frattempo, la capitalizzazione di mercato del gruppo si avvicina ai 100 miliardi di euro.

Con l'avvicinarsi della seconda metà del 2026, il quadro delineato dagli analisti di borsa appare quindi ampiamente favorevole.

L'inserimento tra le preferenze di Intesa Sanpaolo e il progressivo rialzo del “prezzo obiettivo” da parte delle principali banche d'affari evidenziano come il mercato stia riconoscendo la solidità del percorso industriale e finanziario intrapreso da Enel sotto la guida di