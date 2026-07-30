Wizz Air potenzia la base di Malpensa e lancia tre nuove rotte

Wizz Air annuncia insieme a Sea Milan Airports l’avvio di nuova fase di sviluppo della propria base a Milano Malpensa, rafforzando la sua presenza sullo scalo: a partire da metà dicembre gli aeromobili nello scalo salirà a 12, un investimento strategico che consolida ulteriormente il ruolo della base nel network europeo della compagnia aerea.

L’aggiunta del nuovo aereo, un Airbus A321neo che offre un’esperienza di viaggio confortevole, una maggiore efficienza operativa, ridotta rumorosità e minori emissioni, accrescerà la capacità di Wizz Air all’aeroporto gestito da Sea e contribuirà allo sviluppo dell’economia locale creando 40 nuovi posti di lavoro diretti e sostenendo oltre 350 posti di lavoro indiretti lungo la filiera locale.

Questo sviluppo permetterà a Wizz Air di espandere anche la connettività da Milano attraverso il lancio di tre nuove rotte, una nazionale e due internazionali, offrendo ai passeggeri nuove opportunità di viaggio in Italia e in Europa. I nuovi voli collegheranno Milano Malpensa con Berlino, Cagliari e Tromso. Questi i seguenti dettagli operativi: Milano Malpensa – Berlino, un volo al giorno a partire dal 14 dicembre 2026, con tariffe da 24,99 euro; Milano Malpensa – Cagliari: due voli al giorno, a partire dal 14 dicembre 2026 e tariffe da 19,99 euro; Milano Malpensa – Tromso: ogni martedì e sabato dal 15 dicembre 2026, con tariffe a partire da 39,99 euro. I biglietti sono già in vendita sul sito web di Wizz Air e tramite l’app WIZZ.

Wizz Air porta così a 55 le rotte operate dal capoluogo lombardo verso 24 Paesi, consolidando ulteriormente il ruolo dello scalo come uno delle principali basi della compagnia in Europa e non solo. L’arrivo del dodicesimo Airbus A321neo arriva a poche settimane da quello anticipato dell’undicesimo aeromobile, a conferma del rapido percorso di crescita del vettore low cost in città: un’espansione che, negli ultimi mesi, ha già permesso il lancio di nuovi collegamenti verso Santander, Saragozza, Porto, Agadir-Al Massira e Lamezia Terme e che oggi continua con una nuova e importante estensione del network.

Guardando al 2026, Wizz Air, che oggi è la terza compagnia aerea a Milano Malpensa con una quota di mercato del 14%, offrirà 5,6 milioni di posti da e per lo scalo, il 21% in più rispetto allo scorso anno. Da gennaio a oggi, inoltre, ha già operato circa 12 mila voli da e per Malpensa, il 4,7% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e durante la sola stagione estiva, la capacità raggiungerà 3,4 milioni di posti, in crescita del 20% rispetto all’estate 2025.

“Milano Malpensa continua a essere uno degli scali più strategici per Wizz Air e l’arrivo del nostro dodicesimo aeromobile basato da metà dicembre conferma la fiducia che riponiamo nel suo potenziale di crescita - commenta Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate communications manager di Wizz Air -. Questo investimento ci permette di ampliare ulteriormente il nostro network, introducendo nuove opportunità di viaggio per i passeggeri, con un’offerta nazionale e internazionale sempre più ampia e competitiva. Siamo orgogliosi di proseguire questo percorso insieme al nostro partner Sea Milan Airports, con cui condividiamo l’obiettivo di sostenere il turismo, i viaggi d’affari e l’economia locale, rendendo Milano sempre più connessa e accessibile”.

“L’investimento annunciato da Wizz Air testimonia il ruolo sempre più rilevante di Milano Malpensa nel sistema del trasporto aereo europeo e conferma l’attrattività del nostro aeroporto per i principali vettori internazionali. - sottolinea Aldo Schmid, head of Aviation business development di Sea Aeroporti di Milano -. L’arrivo del dodicesimo aeromobile è un ulteriore passo avanti nello sviluppo della connettività dello scalo, ampliando le opportunità di viaggio per passeggeri e imprese e generando importanti ricadute economiche e occupazionali sul territorio. Le nuove rotte verso Berlino, Cagliari e Tromsø arricchiscono ulteriormente il network di Malpensa, rafforzando il ruolo di gateway internazionale e di piattaforma strategica per la mobilità del Paese. Continueremo a lavorare insieme ai nostri partner per sostenere una crescita sostenibile, capace di creare valore per il territorio, il turismo e l’intero sistema economico del Nord Italia”.