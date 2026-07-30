SisalClub nuovo Title Sponsor della Lega Basket Serie A

SisalClub è il nuovo Title Sponsor del campionato di Serie A per le prossime tre stagioni. L’annuncio è stato dato da Lega Basket Serie A con il supporto di Infront in qualità di Official Advisor. A partire dalla stagione 2026/27, il massimo campionato italiano di basket assumerà così la denominazione ufficiale Serie A SisalClub.

SisalClub è il progetto editoriale di Sisal dedicato agli appassionati di sport e intrattenimento, nato per creare uno spazio di incontro e condivisione attorno alle passioni della propria community. Dopo aver ampliato il racconto oltre il calcio, la partnership con Lega Basket Serie A è un nuovo passo nel percorso di crescita di SisalClub, che sceglie di affiancare uno dei movimenti sportivi più dinamici del Paese.

Obiettivo della partnership: contribuire all’espansione della fanbase del basket italiano attraverso un importante piano di attivazioni che accompagnerà gli appassionati per tutta la stagione, con contenuti esclusivi, iniziative digitali, esperienze innovative e attività nei palazzetti, offrendo nuove occasioni di coinvolgimento della community dentro e fuori dal campo.

“SisalClub nasce con l’obiettivo di diventare la casa dove condividere le passioni della nostra community e la partnership con la Lega Basket Serie A rappresenta un passo importante nel percorso di sviluppo del progetto - spiega Marco Tiso, Managing director Sisal Italy -. Il basket è uno degli sport più seguiti e praticati in Italia, un movimento in costante evoluzione al cui sviluppo vogliamo contribuire mettendo a disposizione la vivacità della nostra community e la nostra capacità di creare contenuti, esperienze e iniziative innovative, per coinvolgere un numero sempre maggiore di appassionati”.

“Siamo estremamente lieti ed orgogliosi di questo importantissimo e storico accordo che rappresenta per LBA un motivo di forte orgoglio e parallelamente grande stimolo nel perseguimento del nostro obiettivo di crescita - sottolinea Maurizio Gherardini, presidente Lega Basket Serie A -. Fin dai nostri primi incontri, abbiamo percepito la profonda volontà dell’azienda di sposare il nostro progetto per avviare un nuovo modello di comunicazione che metta al centro i nostri Club e gli appassionati di pallacanestro. Siamo certi che questo nuovo percorso darà ancora più ampia visibilità e forza al nostro movimento con l’obiettivo di allargare sempre più la riconoscibilità e la notorietà della Serie A SisalClub”.

Aggiunge Alessandro Giacomini, Managing Director Infront Italy: “Abbiamo affiancato la Lega Basket Serie A in un accordo di grande rilevanza strategica, che contribuisce a rafforzare ulteriormente il posizionamento e l’attrattività del campionato. L’ingresso di SisalClub come Title Sponsor è un passo significativo in questo percorso. La collaborazione si inserisce inoltre in una relazione già consolidata con Infront su altre nostre properties, a testimonianza della fiducia nel nostro modello e nella nostra capacità di generare valore per i partner e per lo sport italiano”.