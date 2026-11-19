F2i accelera sugli investimenti in Spagna e in Italia. Il maggiore gestore italiano di fondi infrastrutturali, forte di una raccolta che ha già superato 1,2 miliardi di euro e con l’obiettivo di arrivare a 2,2 miliardi nei prossimi mesi, ha avviato il ciclo di investimento accordandosi per rilevare il 90% di Luxida, piattaforma spagnola di distribuzione di energia elettrica, sviluppata attraverso successive acquisizioni e titolare di oltre 600 chilometri di reti.

In Italia F2i ha ottenuto da Snam un accordo di esclusiva per l’acquisizione di Bioenerys Agri, società produttrice di biogas e biometano. L’operazione, la cui finalizzazione è prevista a inizio 2027, riguarda una piattaforma con 28 impianti concentrati nel Nord Italia e prevede la conversione degli impianti da biogas a biometano. «Con le nuove sottoscrizioni proseguiremo nella nostra strategia focalizzata sul mondo delle infrastrutture e della transizione energetica e digitale», ha detto il ceo di F2i, Renato Ravanelli. La raccolta proseguirà con l’obiettivo di superare i 2,2 miliardi.