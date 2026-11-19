MFE-MediaForEurope, guidata da Pier Silvio Berlusconi (in foto) archivia i primi nove mesi del 2026 con un incremento della redditività e conferma la solidità nel pieno del riassetto post-consolidamento di ProSieben. La marginalità balza a 110 milioni di euro (+134 milioni rispetto ai -23,7 milioni pro forma del 2025), a fronte di ricavi a 4,1 miliardi (da 4,5 miliardi per la cessione di asset non strategici). L’ultima riga sconta i costi di integrazione con una perdita di 2,6 milioni (da +26,2 milioni pro forma). A spingere i margini è il core business dell’Entertainment, con un risultato operativo di 122 milioni (3,5 volte il dato 2025), sostenuto da sinergie superiori alle attese: la riduzione dei costi nel comparto ha già raggiunto 260 milioni (-468 milioni a livello di gruppo, -10,4%). Ottime notizie anche dagli ascolti in Italia, dove Mediaset guida il mercato da quattro anni con il 38,2% di share nelle 24 ore e il 39,6% in prima serata.