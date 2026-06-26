Fondazione Fiera, in crescita di oltre 100 milioni i ricavi 2025

Crescita del patrimonio netto a 777,9 milioni di euro (+1,7% sul 2024), ricavi delle vendite attestati a 56,1 milioni di euro e utile a 13,1 milioni per Fondazione Fiera Milano: è questo lo scenario che emerge dal Bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2025 approvato dal Consiglio Generale. Registrato anche, rispetto al budget, un miglioramento dei costi operativi di 2,1 milioni per effetto dell’attività di revisione, ottimizzazione e efficientamento delle spese generali di funzionamento e di gestione della struttura. Conseguiti risultati positivi a livello di consolidato di Gruppo: al 31 dicembre il patrimonio netto è in crescita a 786 milioni di euro (+6,6% rispetto al 2024), mentre il margine operativo lordo è stato di 122 milioni (+65,4% rispetto al 2024) e il risultato netto di 60,2 milioni. I ricavi delle vendite si sono attestati a 390,1 milioni (+37,3% rispetto al 2024).

“I risultati del 2025 confermano la solidità economica e patrimoniale di Fondazione Fiera Milano e la nostra capacità di coniugare una gestione efficiente con una visione di lungo periodo. È un bilancio che ci consente di guardare al futuro con fiducia, rafforzando il nostro impegno a favore dello sviluppo di un sistema fieristico che oggi rappresenta un'infrastruttura strategica per la competitività del Paese, capace di attrarre investimenti, favorire l'innovazione e creare nuove opportunità di sviluppo. Con 214 milioni di euro di investimenti pianificati nel triennio 2025 - 2027 e 50 milioni realizzati nel 2025, la Fondazione prosegue nella sua mission con interventi nei quartieri fieristici milanese e di Rho. Nel corso dell’anno abbiamo lavorato anche per costruire nuove connessioni tra il sistema fieristico, le istituzioni e le imprese del territorio, nella profonda convinzione che crescita, innovazione, cultura e accessibilità siano oggi elementi inseparabili” commenta Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano.

“Da questa visione nascono i Tavoli dedicati alla Cultura e alla Logistica, così come i grandi progetti all’interno del Piano Triennale 2026-2028: dal Live DOME, che diventerà una delle principali location europee per eventi e competizioni, al nuovo Fiera Milano Lab, pensato per i format fieristici e congressuali del futuro. Fondazione Fiera Milano continuerà a essere un propulsore di crescita per Milano, per la Lombardia e per il Paese, contribuendo a rendere il sistema fieristico italiano sempre più attrattivo e competitivo a livello internazionale - aggiunge Bozzetti -. Inoltre continueremo a promuovere un ambiente di lavoro sempre più equo, trasparente e meritocratico che, anche grazie all’ottenimento della Certificazione della Parità di Genere e all’avvio del processo per il conseguimento della Certificazione del Sistema di gestione anti-corruzione, valorizzi il lavoro e l’impegno delle nostre persone”.

Nel 2025, un anno segnato da forti incertezze geopolitiche, tensioni commerciali internazionali e rallentamento economico di alcuni Paesi chiave, Fondazione Fiera Milano ha ottenuto risultati positivi, consolidando importanti risultati patrimoniali-finanziari e di governance, confermando si sottolinea in una nota, “la solidità e la coerenza della visione strategica di lungo periodo. Una gestione attenta e responsabile, con cui Fondazione ha confermato il suo impegno nella valorizzazione degli asset e del proprio patrimonio e il suo ruolo di attore capace di favorire la competitività di Fiera Milano, di investire sul territorio, con importanti progetti di rifunzionalizzazione e riqualificazione urbana, e di supportare tavoli di confronto e iniziative sociali, culturali e formative”.

I principali progetti in corso, riguardano gli interventi di rifunzionalizzazione e rigenerazione dell’area urbana per 153 milioni: tra questi, il nuovo edificio dove la RAI realizzerà, con lavori di allestimento di propria competenza, il nuovo centro di produzione e gli uffici, e la realizzazione dell’Albergo Scarampo. A questo si aggiunge l’impegno, in ottica strategica di azionista propositivo di Fiera Milano, nella valorizzazione della legacy olimpica dopo il successo mondiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 con la futura costruzione del Live DOME, una delle principali location europee per eventi, concerti e competizioni sportive indoor, e la realizzazione della Milan Ice Fiera Arena, struttura temporanea da circa 4.000 posti che ospiterà da ottobre 2026 gli sport su ghiaccio a Milano, a cui seguirà la costruzione di un nuovo impianto.

Il Bilancio annuale di Fondazione, ispirandosi ai modelli di rendicontazione e trasparenza delle società quotate, integra in un unico documento l’Informativa finanziaria e non finanziaria, offrendo una visione complessiva dei risultati ottenuti, delle iniziative realizzate e degli impegni presi. Per promuovere una cultura di integrità e legalità in tutte le attività, favorendo comportamenti etici e procedure trasparenti, la Fondazione ha intrapreso anche il processo per ottenere la Certificazione del Sistema di Gestione Anti-Corruzione.

Realizzata poi la seconda edizione della Dichiarazione di Sostenibilità (FY25); in accordo con il nuovo standard unico europeo Esrs Fondazione ha ottenuto la Certificazione per la Parità di Genere, riconoscimento dell’impegno nel creare un ambiente di lavoro inclusivo, equo e rispettoso dove ogni persona ha le stesse opportunità di esprimere il proprio talento e di crescere professionalmente, indipendentemente dal genere