La Puglia accelera sulla transizione energetica

Grazie alle caratteristiche del suo territorio, pianeggiante, e favorito da una buona disponibilità di vento e da un elevato irraggiamento solare, la Puglia si conferma un territorio strategico per lo sviluppo delle energie rinnovabili in Italia. È questo suo potenziale che rende la regione centrale nei piani di investimento di Enel per la transizione energetica e la decarbonizzazione del Paese: il Gruppo guidato da Flavio Cattaneo sta infatti consolidando un programma di investimenti che interessa tra l’altro impianti eolici, fotovoltaici, reti elettriche e sistemi di accumulo dell’energia.

Tra i principali progetti in fase di sviluppo, con l’obiettivo di incrementare la produzione rinnovabile e rafforzare la capacità del sistema elettrico di gestire i nuovi flussi, figurano gli interventi previsti nelle aree di Brindisi, Latiano e Serracapriola. Quest’ultimo prevede l’installazione di otto turbine eoliche, con una potenza complessiva di 48 megawatt, in grado di produrre ogni anno l’equivalente del fabbisogno di circa 38 mila famiglie. Per Enel, comunque, la realizzazione degli impianti rappresenta solo una parte del percorso.

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La strategia del Gruppo punta generare valore anche per i territori che ospitano i nuovi progetti, grazie a un dialogo costante e diretto con amministrazioni locali, cittadini e stakeholder. L’obiettivo è individuare interventi capaci di rispondere alle esigenze delle comunità e di lasciare benefici concreti e duraturi, favorendo - insieme allo sviluppo delle infrastrutture energetiche - una crescita condivisa e duratura.

In quest’ottica, l’azienda sostiene numerose iniziative dedicate al coinvolgimento del territorio: tra queste Scelta Rinnovabile, il progetto di crowdfunding che offre ai residenti la possibilità di partecipare direttamente agli investimenti legati agli impianti, condividendone le opportunità. A questa iniziativa si affiancano percorsi educativi nelle scuole per diffondere la cultura della sostenibilità e dell’uso consapevole dell’energia, oltre a progetti rivolti a cittadini, istituzioni e realtà locali per promuovere l’efficienza energetica e favorire una transizione sempre più inclusiva e partecipata.

La Puglia si conferma così un laboratorio della transizione energetica italiana, dove lo sviluppo delle fonti rinnovabili si accompagna alla modernizzazione delle infrastrutture e al coinvolgimento delle comunità locali, con l’obiettivo di coniugare sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e crescita del territorio.