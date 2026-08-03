Poker Stars rinnova la partnership con le Series Isop

PokerStars, il brand di poker leader a livello mondiale, rinnova la partnership con le Isop – Italian Series of Poker per la stagione 2026-2027. Serie che, fondate nel 2009, negli anni sono cresciute fino a diventare il circuito di tornei di poker live di riferimento in Italia per tutti gli appassionati. Così, forte del successo della scorsa stagione, che ha distribuito quasi 2 milioni di euro di montepremi, quest’anno il programma prevede cinque tappe, inclusa l’edizione numero 17 dei Campionati Italiani, prevista a fine maggio 2027. È confermata la presenza di classifiche stagionali per selezionare i migliori players dell’Italian Poker Team, che volerà a Las Vegas a luglio 2027.

“Siamo felici di rinnovare la partnership con Isop anche per la prossima stagione - sottolinea Germano Martucci, Customer acquisition director di PokerStars Italia -. Questa collaborazione è un tassello importante della nostra strategia nel poker live e ci permette di continuare a offrire ai giocatori eventi di qualità, in grado di coniugare competizione, sportività, intrattenimento e la migliore esperienza di gioco possibile, sia online che dal vivo”.

“Il rinnovo della partnership con PokerStars è un importante riconoscimento del lavoro svolto insieme e ci permette di guardare con entusiasmo alla nuova stagione - aggiunge Giangia Marelli, fondatore delle Isop-. Siamo determinati ad ampliare le opportunità per tutti gli appassionati di poker e a garantire che ogni evento Isop rappresenti un’esperienza emozionante, contribuendo alla crescita del poker live in Italia”.

La stagione 2026-2027 si aprirà con la prima tappa dal 9 al 14 settembre presso la PokerStars live room di Campione. Questi i tornei principali in programma: Isop Main Event, buy-in 500 euro, 10-14 settembre; All Star Championship, buy-in 700 euro; 13 settembre; Omaha Main Championship, buy-in 300 euro, 11 settembre; Sviten Championship, buy-in 200 euro, 10 settembre.

Dall’11 agosto, prenderanno il via i tornei di qualificazione all’evento con percorsi messi a disposizione da PokerStars. L’accesso al Main Event sarà possibile anche attraverso i satelliti live e la classifica mensile della PokerStars Live Room di Campione d’Italia.