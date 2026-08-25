Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi in EssilorLuxottica: “Gestione distante e impersonale”

Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in EssilorLuxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. L’addio riguarda, in particolare, la presidenza di Ray-Ban e il ruolo di chief strategy officer del colosso italo-francese. La decisione è stata confermata da un portavoce del gruppo dopo l’anticipazione di Milano Finanza.

“Ringraziamo Leonardo Maria per aver contribuito alla crescita del gruppo e alla realizzazione della visione strategica voluta dal padre. Gli auguriamo uguale successo nella sua nuova avventura”, ha dichiarato il portavoce di EssilorLuxottica.

La lettera a Francesco Milleri

Leonardo Maria Del Vecchio ha comunicato le proprie dimissioni con una lettera indirizzata al presidente e amministratore delegato del gruppo, Francesco Milleri, e al consiglio di amministrazione.

Secondo quanto riportato da Milano Finanza, nella lettera il figlio del fondatore di Luxottica parla di una gestione aziendale “distante” e “impersonale”. Nel testo sottolinea inoltre che le persone “devono tornare al centro” del gruppo, richiamando il modello della “Luxottica vent’anni fa”.

La scelta, dunque, segna l’uscita di Leonardo Maria Del Vecchio dai ruoli manageriali ricoperti all’interno di EssilorLuxottica. Resta invece il suo legame con la holding della famiglia e con il patrimonio costruito dal fondatore.

I numeri

Lmdv è anche azionista al 12,5% nella holding di controlloDelfin, che insieme a circa il 32,4% di Essilux, detiene oltreil 17% di Banca Monte dei Paschi di Siena, circa il 10% di Generali, il 2,7% di UniCredit e il controllo di fatto del gruppo immobiliare internazionale Covivio.

Nessun accordo tra gli eredi

Gli otto eredi Leonardo Del Vecchio non hanno mai trovato un accordo sull’esecuzione del testamento del fondatore, morto oltre quattro anni fa.